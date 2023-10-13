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Что известно о состоянии раненных при атаке и почему белгородцы опять недовольны?

Что известно о состоянии раненных при атаке и почему белгородцы опять недовольны?

13 октября 2023, 15:30
Фото: 1MI
Врач рассказал о состоянии пострадавших после ЧП в Белгороде, по областному центру начнёт ездить «военкомат» в автобусе, а жители Белгородского района выступают решительно против возможного строительства нового кладбища.

Пострадавшие при ЧП

Главврач областной больницы в Белгороде Роман Проценко рассказал о состоянии журналиста Хайбара Акифи, который вместе с женой сильно пострадал из-за ночного ЧП. Мужчина находится в медикаментозной коме, подключён к ИВЛ. Пациент получил ожоги 15% тела, тяжёлую минно-взрывную травму, перелом рёбер, повреждение таза и ушиб мозга.

Сейчас состояние Акифи оценивают как средней степени тяжести. По словам Проценко, пострадавший «стал гораздо стабильнее». Накануне он был в крайне тяжёлом состоянии. Врачи боролись за его жизнь.

Главврач городской больницы №2 Ольга Мевша отчиталась о самочувствии жены пациента — Олеси Акифи. Медик сообщила, что состояние женщины остаётся стабильно тяжёлым — она в сознании, но пока в реанимации.

Пострадавшим Хайбару и Олесе Акифи помогут с реабилитацией. Для этого выделят деньги из регионального бюджета. Семья получит по 3 млн рублей за каждого погибшего, а на средства из резервного фонда восстановят разрушенный дом.

Напомним, в результате ЧП погибли три человека. Это были четырёхлетняя дочь семейной пары, а также отец и мать Олеси Акифи.

Стало известно состояние раненного при ночной атаке в Белгороде журналиста
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«Военкомат» в автобусе

В Белгороде запустят первый в России мобильный агитационный автобус. С его помощью планируется приглашать желающих записаться на военную службу по контракту. Курсировать автобус будет с 12 по 20 октября включительно.

Как сообщалось, на «борту» белгородцев встретят офицеры, инструкторы и уполномоченные лица, которые проинструктируют горожан о возможностях прохождения контрактной службы. Те, кто согласится, уже в автобусе смогут решить некоторые организационные вопросы. Будет ли ездить подобное транспортное средство в других городах, пока неизвестно.

Тем временем белгородцы получают пригласительные от военкоматов на контрактную службу в армии. Один из жителей региона получил не повестку, а «пригласительное» письмо. В нём указано, что его ожидают на беседу по вопросу поступления и прохождения военной службы по контракту в ВС РФ. Там же расписывают преимущества такой службы, в частности, выплаты и отсрочка.

По Белгороду будет ездить «военкомат» в автобусе
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Белгородцы vs кладбища

Жители Белгородского района выступили решительно против возможного открытия нового кладбища в Стрелецком-72. Дело в том, что ранее депутаты горсовета Белгорода предложили хоронить местных жителей за городом. Причиной стала острая нехватка мест на городских кладбищах. Однако жителей пригорода подобная перспектива не порадовала.

Люди в Сети обратились к властям и заявили, что не хотят видеть кладбище по соседству. Также они рассказали, что у них есть проблемы с инфраструктурой — речь, например, об отсутствии школы и детсада, тротуаров. В связи со всей этой ситуации белгородцы настаивают на встрече с властями.

Глава района Анна Куташова ответила, что сделать всё сразу не выйдет. Возможность строительства дорожки рассмотрят только в следующем году при достаточном финансировании. По поводу общеобразовательных учреждений власти пошли навстречу и направили предложение в министерство образования области.

Вопрос по поводу кладбища остался открытым.

«Пора бы о живых подумать»: слухи о новом кладбище возмутили белгородцев
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