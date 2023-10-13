Что известно о состоянии раненных при атаке и почему белгородцы опять недовольны?

Тем временем белгородцы получают пригласительные от военкоматов на контрактную службу в армии. Один из жителей региона получил не повестку, а «пригласительное» письмо. В нём указано, что его ожидают на беседу по вопросу поступления и прохождения военной службы по контракту в ВС РФ. Там же расписывают преимущества такой службы, в частности, выплаты и отсрочка.