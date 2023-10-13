Что известно о состоянии раненных при атаке и почему белгородцы опять недовольны?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Главврач областной больницы в Белгороде Роман Проценко рассказал о состоянии журналиста Хайбара Акифи, который вместе с женой сильно пострадал из-за ночного ЧП. Мужчина находится в медикаментозной коме, подключён к ИВЛ. Пациент получил ожоги 15% тела, тяжёлую минно-взрывную травму, перелом рёбер, повреждение таза и ушиб мозга.
Сейчас состояние Акифи оценивают как средней степени тяжести. По словам Проценко, пострадавший «стал гораздо стабильнее». Накануне он был в крайне тяжёлом состоянии. Врачи боролись за его жизнь.
Главврач городской больницы №2 Ольга Мевша отчиталась о самочувствии жены пациента — Олеси Акифи. Медик сообщила, что состояние женщины остаётся стабильно тяжёлым — она в сознании, но пока в реанимации.
Пострадавшим Хайбару и Олесе Акифи помогут с реабилитацией. Для этого выделят деньги из регионального бюджета. Семья получит по 3 млн рублей за каждого погибшего, а на средства из резервного фонда восстановят разрушенный дом.
Напомним, в результате ЧП погибли три человека. Это были четырёхлетняя дочь семейной пары, а также отец и мать Олеси Акифи.
В Белгороде запустят первый в России мобильный агитационный автобус. С его помощью планируется приглашать желающих записаться на военную службу по контракту. Курсировать автобус будет с 12 по 20 октября включительно.
Как сообщалось, на «борту» белгородцев встретят офицеры, инструкторы и уполномоченные лица, которые проинструктируют горожан о возможностях прохождения контрактной службы. Те, кто согласится, уже в автобусе смогут решить некоторые организационные вопросы. Будет ли ездить подобное транспортное средство в других городах, пока неизвестно.
Тем временем белгородцы получают пригласительные от военкоматов на контрактную службу в армии. Один из жителей региона получил не повестку, а «пригласительное» письмо. В нём указано, что его ожидают на беседу по вопросу поступления и прохождения военной службы по контракту в ВС РФ. Там же расписывают преимущества такой службы, в частности, выплаты и отсрочка.
Жители Белгородского района выступили решительно против возможного открытия нового кладбища в Стрелецком-72. Дело в том, что ранее депутаты горсовета Белгорода предложили хоронить местных жителей за городом. Причиной стала острая нехватка мест на городских кладбищах. Однако жителей пригорода подобная перспектива не порадовала.
Люди в Сети обратились к властям и заявили, что не хотят видеть кладбище по соседству. Также они рассказали, что у них есть проблемы с инфраструктурой — речь, например, об отсутствии школы и детсада, тротуаров. В связи со всей этой ситуации белгородцы настаивают на встрече с властями.
Глава района Анна Куташова ответила, что сделать всё сразу не выйдет. Возможность строительства дорожки рассмотрят только в следующем году при достаточном финансировании. По поводу общеобразовательных учреждений власти пошли навстречу и направили предложение в министерство образования области.
Вопрос по поводу кладбища остался открытым.