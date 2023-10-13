По Белгороду будет ездить «военкомат» в автобусе

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В Белгороде будет работать специальный мобильный автобус, на «борту» которого белгородцев встретят офицеры, инструкторы и уполномоченные лица. Главная задача — консультация жителей города о возможности прохождения военной службы по контракту. Все интересующие вопросы можно будет задать специалистам прямо в автобусе, т. к. инструкторы, которые сами участвовали в специальных военных операциях, будут доступны для непосредственного общения и поделятся своим опытом, рассказали в правительстве региона.
Также сообщается, что соответствующие критериям отбора и принявшие решение об участии в контрактной службе смогут решить некоторые организационные вопросы на месте. Например, можно будет подать заявление или пройти тестирование.
Мы принимаем все возможные меры для того, чтобы информирование о наборе на военную службу по контракту было максимально доступным для всех, создаем различные площадки для того, чтобы ряды нашей армии пополнялись новыми защитниками Родины. Мне кажется, эта работа органична текущему моменту, и мы как приграничный регион особенно понимаем, что она несет и почему так важна.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Автобус запустили на базе ЕТК. Как удалось узнать, белгородский передвижной «почти военкомат» является первым в России. Где в следующий раз появится подобное транспортное средство, пока неизвестно.
Заметить его на улицах не составит труда. Красный цвет кузова определённо привлекает внимание. Левый борт оформлен по мотивам плаката времён Великой Отечественной войны «Родина-мать зовёт!», правый — «Ты записался добровольцем?». Также на боках расположились герб Белгородской области и герб РФ. На задней части — очертания региона, «бравые» орёл и лев.
Красный цвет преобладает и в салоне автобуса. По большей части это кресла и столы. На некоторых из них уже лежат папки с бланками заявлений и пишущим инструментом. Также присутствуют документы для заполнения инструктором «пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда)», и, видимо, методички по ускоренному профессиональному психологическому отбору от Минобороны РФ. В салоне установлен телевизор, транслирующий агитационный ролик. Зона зрителя рассчитана, судя по количеству кресел, на шесть персон. Дополнительно к этому на тумбе лежат брошюры, листовки, информирующие о социальных льготах и гарантиях участникам СВО, и ознакомительная литература по теме. Добровольцам обещают выплаты в 204 тысячи рублей ежемесячно.
С июля текущего года в Белгороде функционирует новый пункт приёма на службу по контракту в рядах вооруженных сил РФ. Пункт расположен на территории Белгородского отделения ДОСААФ по адресу: Белгород, 2-й Карьерный переулок, 10.
Оснащение пункта включает специальные тренажёры. В том числе интерактивные симуляторы для механика-наводчика БМП, механика-водителя, оператора БПЛА и электронное стрельбище. С желающими заключить контракт работают по системе единого окна, чтобы быстро пройти все необходимые процедуры и уже в тот же или на следующий день отправиться в военную часть. Проходимость — до 100 человек в день.
Напомним, что с октября начался новый призыв на военную службу. Сергей Шойгу подчеркнул, что на сегодня нет планов отправлять призывников в зону боевых действий. Министру обороны также задали вопрос о возможности проведения дополнительной мобилизации. В ответ на это, Шойгу заявил, что новая волна мобилизации не нужна. По словам главы обороны, с начала года удалось привлечь более 335 тысяч контрактников и добровольцев.
В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооружённые силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции.
Сергей Шойгу, министр обороны России
Ранее сообщалось, что участникам белгородской группы самозащиты передадут модифицированные бронежилеты «Оберег» от Ростеха. Они имеют противоосколочные обвесы и керамические плиты повышенного класса защиты Бр5, сообщили в Ростехе.