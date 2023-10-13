По Белгороду будет ездить «военкомат» в автобусе

Красный цвет преобладает и в салоне автобуса. По большей части это кресла и столы. На некоторых из них уже лежат папки с бланками заявлений и пишущим инструментом. Также присутствуют документы для заполнения инструктором «пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда)», и, видимо, методички по ускоренному профессиональному психологическому отбору от Минобороны РФ. В салоне установлен телевизор, транслирующий агитационный ролик. Зона зрителя рассчитана, судя по количеству кресел, на шесть персон. Дополнительно к этому на тумбе лежат брошюры, листовки, информирующие о социальных льготах и гарантиях участникам СВО, и ознакомительная литература по теме. Добровольцам обещают выплаты в 204 тысячи рублей ежемесячно.