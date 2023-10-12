Два человека погибли после атаки БПЛА под Белгородом

Posted Вчера, 23:06
Published Вчера, 23:06
Modified Сегодня, 01:15
Updated Сегодня, 01:15
Погибшие — мужчина и женщина, уточнил губернатор. По его словам, спасательная операция продолжается, так как под завалами, предположительно, находится ребенок.
Еще два человека — также мужчина и женщина были госпитализированы в больницу. Мужчина в коме, у него ожоги дыхательных путей, а также верхних и нижних конечностей. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое, у нее перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга.
Губернатор также сообщил, что в результате падения обломков беспилотника один жилой дом был разрушен полностью, еще два — частично. Кроме того, повреждены три легковых автомобиля.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении в 23.50 мск 11 октября средствами ПВО украинского беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.