Два человека погибли после атаки БПЛА под Белгородом

Еще два человека — также мужчина и женщина были госпитализированы в больницу. Мужчина в коме, у него ожоги дыхательных путей, а также верхних и нижних конечностей. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое, у нее перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга.