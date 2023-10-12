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Posted Вчера, 23:06

Published Вчера, 23:06

Modified Сегодня, 01:15

Updated Сегодня, 01:15

Два человека погибли после атаки БПЛА под Белгородом

Два человека погибли после атаки БПЛА под Белгородом

11 октября 2023, 23:06
Фото: 1MI
Тела двух человек извлекли из-под завалов дома, там может находиться также ребенок, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Погибшие — мужчина и женщина, уточнил губернатор. По его словам, спасательная операция продолжается, так как под завалами, предположительно, находится ребенок.

Еще два человека — также мужчина и женщина были госпитализированы в больницу. Мужчина в коме, у него ожоги дыхательных путей, а также верхних и нижних конечностей. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое, у нее перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга.

Губернатор также сообщил, что в результате падения обломков беспилотника один жилой дом был разрушен полностью, еще два — частично. Кроме того, повреждены три легковых автомобиля.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении в 23.50 мск 11 октября средствами ПВО украинского беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

Гладков сообщил о последствиях нового обстрела Белгородской области
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#Происшествия#Беспилотник#Погибшие#Жилой дом#Белгород#Разрушение#Спасательная операция#Обстрел ВСУ
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