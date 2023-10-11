Жителей Белгорода предложили хоронить за городом

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Земельный участок площадью 325 тыс. кв. м в селе Стрелецкое просят передать из региональной собственности в городскую. Ранее горсовет представил соответствующий проект. Этот участок рассматривают как новое городское кладбище.
Если землю всё-таки передадут в муниципальную собственность, то Горритуалсервис выяснит, можно ли использовать земельный участок для захоронений. Если нет, то его вернут в собственность региона.
В Белгороде есть 12 кладбищ, 10 из которых закрыты. Например, на улице Индустриальной практически нет мест, а на улице Портовой место для захоронений осталось только на Почётной и Чернобыльской аллеях. В настоящий момент для новых захоронений используется Юго-Западное кладбище.
В то же время крематорий в Белгороде решили не строить. Хотя закупку на новые колумбарии объявляли.
Кроме этого, горсовет предлагает передать из городской в государственную собственность 489 метров подъездной автодороги к Белгороду от автомобильной магистрали М-2 «Крым» и землю под ней. Это необходимо для реконструкции дороги «Спутник» — улица Сумская — улица Чичерина — ротонда, которая запланирована на 2023 год за счёт областного бюджета.