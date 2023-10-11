Жителей Белгорода предложили хоронить за городом

Кроме этого, горсовет предлагает передать из городской в государственную собственность 489 метров подъездной автодороги к Белгороду от автомобильной магистрали М-2 «Крым» и землю под ней. Это необходимо для реконструкции дороги «Спутник» — улица Сумская — улица Чичерина — ротонда, которая запланирована на 2023 год за счёт областного бюджета.