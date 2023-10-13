«Пора бы о живых подумать»: слухи о новом кладбище возмутили белгородцев

«Не могли бы размещение кладбища рассмотреть в другом районе? Например, в Дубовом? А то там то школа, то сад, то спортзал. Кладбища только и не хватает. <…> Есть много пустырей вдали от жилых массивов. Имейте совесть! Нам здесь кладбищ уже хватает по горло», — заключила женщина.