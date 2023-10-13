«Пора бы о живых подумать»: слухи о новом кладбище возмутили белгородцев

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Недавно депутаты горсовета Белгорода предложили хоронить местных жителей за городом, поскольку мест для новых захоронений в областном центре практически нет. Для данных целей попросили выделить участок в Стрелецком, однако на это жители села ответили категорическим отказом.
Председатель ТОС «Новая жизнь» из Стрелецкого-72 объясняет, что белгородцы выступают против нового кладбища в их районе. И, по её словам, в районе ничего не хотят делать для жизни.
«Ни школы, ни сада, ни медпункта, которые были обещаны. Еле „выбили“ детские площадки — и на том спасибо. Район активный, большой, молодые семьи, в каждом доме дети. Кроме кладбищ, около нас никакой инфраструктуры. То крематорий около нас, то кладбища. Что для жизни тут сделано?» — интересуется женщина.
Правда, строительство крематория в Белгороде ранее всё-таки решили отменить. В мэрии сообщали, что этот проект даже не рассматривается.
Белгородцы теперь настаивают на встрече с властями.
«Никакая санитарная зона нас не устраивает. Грунтовые воды тоже никто не отменял. Просим провести встречу по данному вопросу и обсудить», — продолжила белгородка.
Женщине ответила глава Белгородского района Анна Куташова. Правда, ответ по какой-то причине коснулся только тротуаров и инфраструктуры, в том числе детсада и школы. По поводу кладбища Куташова ничего не говорила.
К сожалению, всё в один сезон [тротуары — прим. ред.] не сможем обустроить. Возможность строительства дорожки и освещения будет рассмотрена в 2024 при достаточном финансировании.
Анна Куташова, глава Белгородского района
По поводу школ и детского сада власти, судя по всему, готовы пойти навстречу. Районная администрация направила соответствующие предложения в минобр.
В адрес министерства образования Белгородской области направлены предложения по включению строительства детского сада на 220 мест и школы на 400 мест в мкр. Стрелецкое-72 в областную программу капитальных вложений.
Анна Куташова
Что будет с кладбищами, так и неясно. Некоторые белгородцы в комментариях пишут, что стоило бы подумать о живых.
«Действительно, нас здесь обложили кладбищами со всех сторон. Стрелецкое, Пушкарное, Юго-Западный, Грязное. Зачем тогда землю под ИЖС раздали? Пусть и здесь бы кладбище было. Пора бы и о людях живых подумать», — пишет другая жительница региона.
К слову, к претензиям из-за кладбищ присоединились и жители Юго-Западного района. Белгородцы из микрорайона Юго-Западный 2.2 Белгорода тоже категорически против строительства мест для захоронений.
«Мы и так обнесены „прелестями жизни“: кладбище, свалка, мусороперерабатывающий завод. Нам не нужно под боком ещё одно. Для чего мы выбираем депутатов? Чтобы они нам такие „подарки“ подсовывали?» — написала горожанка.
По её словам, людям нужны объекты инфраструктуры, которые для них так и не сделали, хотя обещают из года в год. Женщина попросила перестать издеваться над жилыми массивами и попросила искать другую землю.
Добавим, что в мэрии отреагировали на массовые жалобы белгородцев. В горадминистрации ответили, что кладбища, возможно, и не будет.
Возможность размещения кладбища на участке СПК «Новая Жизнь» в с. Стрелецкое только рассматривается. Решения будут приниматься только после получения заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы. Участок, о котором идёт речь, расположен на расстоянии более 750 метров от границы жилых участков микрорайоне Юго-Западный 2.2.
Едва ли ответ чиновников устроил белгородцев, поскольку ещё одна жительница сказала им «иметь совесть».
«Не могли бы размещение кладбища рассмотреть в другом районе? Например, в Дубовом? А то там то школа, то сад, то спортзал. Кладбища только и не хватает. <…> Есть много пустырей вдали от жилых массивов. Имейте совесть! Нам здесь кладбищ уже хватает по горло», — заключила женщина.