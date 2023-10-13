Стало известно состояние раненного при ночной атаке в Белгороде журналиста

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
В ночь с 11 на 12 октября при атаке ВСУ на Белгород пострадал журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи. Стало известно, в каком он сейчас состоянии.
Главврач областной больницы в Белгороде Роман Проценко сообщил, что Хайбар Акифи находится в медикаментозной коме. Его подключили к ИВЛ. У пострадавшего ожоги 15% тела, тяжёлая минно-взрывная травма, перелом рёбер, повреждение таза и ушиб мозга.
Состояние Акифи оценивают как средней степени тяжести. «Он стал стабильнее гораздо», — добавил главврач. Накануне сообщалось, что журналист был в крайне тяжёлом состоянии.
Хайбар Акифи — афганец, переехавший в Россию десять лет назад. Его отец — Шахсултан Акифи — ранее работал атташе по культуре посольства Исламской Республики Афганистан в России.
ЧП произошло ночью 12 октября. Из-за падения беспилотника один дом оказался полностью разрушен, ещё два получили повреждения. Хайбар Акифи и его жена Олеся Акифи, работающая в БГТУ им. Шухова, с ранениями доставлены в больницу. Сейчас женщина находится в стабильном состоянии.
Погибли три человека: четырёхлетняя дочь супружеской пары и родители Олеси, к которым они приехали погостить.