Стало известно состояние раненного при ночной атаке в Белгороде журналиста

ЧП произошло ночью 12 октября. Из-за падения беспилотника один дом оказался полностью разрушен, ещё два получили повреждения. Хайбар Акифи и его жена Олеся Акифи, работающая в БГТУ им. Шухова, с ранениями доставлены в больницу. Сейчас женщина находится в стабильном состоянии.