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Хайбар Акифи

Стало известно состояние раненного при ночной атаке в Белгороде журналиста

13 октября 2023, 13:51
Фото: страница Хайбара Акифи в соцсети/РИА "Новости"
Хайбар Акифи

Состояние журналиста Sputnik Хайбара Акифи стабилизировалось

Главврач областной больницы в Белгороде сообщил РИА «Новости» о состоянии пострадавшего мужчины. В настоящий момент Хайбар Акифи подключён к искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). О состоянии его жены информация не обновлялась.

В ночь с 11 на 12 октября при атаке ВСУ на Белгород пострадал журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи. Стало известно, в каком он сейчас состоянии.

Главврач областной больницы в Белгороде Роман Проценко сообщил, что Хайбар Акифи находится в медикаментозной коме. Его подключили к ИВЛ. У пострадавшего ожоги 15% тела, тяжёлая минно-взрывная травма, перелом рёбер, повреждение таза и ушиб мозга.

Состояние Акифи оценивают как средней степени тяжести. «Он стал стабильнее гораздо», — добавил главврач. Накануне сообщалось, что журналист был в крайне тяжёлом состоянии.

Хайбар Акифи — афганец, переехавший в Россию десять лет назад. Его отец — Шахсултан Акифи — ранее работал атташе по культуре посольства Исламской Республики Афганистан в России.

ЧП произошло ночью 12 октября. Из-за падения беспилотника один дом оказался полностью разрушен, ещё два получили повреждения. Хайбар Акифи и его жена Олеся Акифи, работающая в БГТУ им. Шухова, с ранениями доставлены в больницу. Сейчас женщина находится в стабильном состоянии.

Погибли три человека: четырёхлетняя дочь супружеской пары и родители Олеси, к которым они приехали погостить.

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#Белгородская область#Новости Белгорода#Журналист#Белгород#ИВЛ#Кома#Роман Проценко#Состояние здоровья#Александра Склярова#Хайбар Акифи
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