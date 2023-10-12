«Делают всё для сохранения его жизни»: Иконников — о состоянии пострадавшего из-за ЧП

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Министр здравоохранения области Андрей Иконников рассказал о состоянии пострадавших в результате падения беспилотника в Белгороде. Ранены журналист Хайбар Акифи и его жена Олеся.
Хайбар находится в крайне тяжёлом состоянии. За жизнь мужчины врачам приходится бороться.
Его супруге уже сделали операцию. Олесе Акифи продолжают оказывать медпомощь.
Женщина находится в реанимации горбольницы №2 Белгорода после операции, гемодинамика стабильная, лечим. Мужчина — в крайне тяжёлом состоянии в реанимации областной клинической больницы, нестабилен. Медицинские работники делают всё для сохранения его жизни.
Андрей Иконников, глава белгородского минздрава
Напомним, в результате происшествия погибли три человека. Это родители Олеси Акифи, а также их четырёхлетняя внучка.