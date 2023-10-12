«Делают всё для сохранения его жизни»: Иконников — о состоянии пострадавшего из-за ЧП

Пострадавший после падения БПЛА в Белгороде находится в крайне тяжёлом состоянии

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал, как себя чувствуют пострадавшие в результате падения беспилотника. Состояние Хайбара Акифи нестабильно, врачи борются за его жизнь. Его жена в реанимации, но гемодинамика стабильная.