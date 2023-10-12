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Скорая

«Делают всё для сохранения его жизни»: Иконников — о состоянии пострадавшего из-за ЧП

12 октября 2023, 13:20
Фото: 1MI
Скорая

Пострадавший после падения БПЛА в Белгороде находится в крайне тяжёлом состоянии

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал, как себя чувствуют пострадавшие в результате падения беспилотника. Состояние Хайбара Акифи нестабильно, врачи борются за его жизнь. Его жена в реанимации, но гемодинамика стабильная.

Министр здравоохранения области Андрей Иконников рассказал о состоянии пострадавших в результате падения беспилотника в Белгороде. Ранены журналист Хайбар Акифи и его жена Олеся.

Хайбар находится в крайне тяжёлом состоянии. За жизнь мужчины врачам приходится бороться.

Его супруге уже сделали операцию. Олесе Акифи продолжают оказывать медпомощь.

Женщина находится в реанимации горбольницы №2 Белгорода после операции, гемодинамика стабильная, лечим. Мужчина — в крайне тяжёлом состоянии в реанимации областной клинической больницы, нестабилен. Медицинские работники делают всё для сохранения его жизни.
Андрей Иконников, глава белгородского минздрава

Напомним, в результате происшествия погибли три человека. Это родители Олеси Акифи, а также их четырёхлетняя внучка.

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