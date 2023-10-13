Белгородцы получают пригласительные от военкоматов на контрактную службу в армии

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Напомним, вчера в Белгородской области запустили мобильный агитационный автобус — эдакий «военкомат на колёсах», который будет курсировать до 20 октября. Задача такой «машины» — приглашать горожан на контрактную службу и рассказывать о её преимуществах.
А вот военкомат в Новом Осколе решил поступить по-простому. Одному из наших читателей пришла не повестка, но «пригласительная». В ней белгородца приглашают на «беседу по вопросам поступления и прохождения военной службы по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации», а также расписывают преимущества контрактной службы — от денежных выплат до социальных «бонусов» в виде отсрочки по кредитам и жилья.