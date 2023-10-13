Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Военный в казарме

Белгородцы получают пригласительные от военкоматов на контрактную службу в армии

13 октября 2023, 07:40
Фото: Midjourney
Военный в казарме
Читатель Бел.Ру поделился «пригласительной» бумагой, где к нему обратились из военкомата, приглашая на «беседу по вопросам контрактной службы».

Напомним, вчера в Белгородской области запустили мобильный агитационный автобус — эдакий «военкомат на колёсах», который будет курсировать до 20 октября. Задача такой «машины» — приглашать горожан на контрактную службу и рассказывать о её преимуществах.

А вот военкомат в Новом Осколе решил поступить по-простому. Одному из наших читателей пришла не повестка, но «пригласительная». В ней белгородца приглашают на «беседу по вопросам поступления и прохождения военной службы по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации», а также расписывают преимущества контрактной службы — от денежных выплат до социальных «бонусов» в виде отсрочки по кредитам и жилья.

"Пригласительная" в военкомат в Белгородской области"Пригласительная" в военкомат в Белгородской области
"Пригласительная" в военкомат в Белгородской области
Фото: Bel.ru
По Белгороду будет ездить «военкомат» в автобусе
Узнать подробнее
Читайте также:
Слезы, проводы и релоканты: год назад в Белгородской области начали мобилизацию63 мирных белгородца погибли с начала СВО: кто они и что случилосьВышли в ноль: сколько белгородцев уехало в Израиль и приехало оттуда за год
#Белгородская область#Эксклюзив#Белгород#Военкомат#Екатерина Никулина#СВО#ВС РФ#Поступление на службу#Мобильный агитационный автобус#Контрактная служба
Подпишитесь
ВСУ обстреляли Белгородскую область: последствия есть в пяти сёлах
Сегодня, 11:16
В проблемном детском саду №20 Белгорода к работе приступил новый руководитель
Сегодня, 09:00
В БелГАУ опровергли принудительное присоединение студентов к «кибервойскам»
Сегодня, 08:45
По Белгороду будет ездить «военкомат» в автобусе
Сегодня, 07:04
Как в Белгороде работают со студентами из Палестины и Израиля
Сегодня, 11:32