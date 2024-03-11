75 получивших повестки белгородцев не будут призваны в армию в рамках мобилизации

Об этом рассказал Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале. Военкоматы вручали повестки студентам и представителям важных профессий. Каждый случай рассматривают отдельно.