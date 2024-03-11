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Военкоматы

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В Госдуме ответили, будет ли мобилизация после выборов
11 марта, 14:11
2023
Заявления на получение выплат на участников СВО могут подать родные белгородцев
8 ноября 2023, 12:54
Итоги дня. Что известно о состоянии раненных при атаке и почему белгородцы опять недовольны?
13 октября 2023, 15:30
Юность в сапогах: что делать, если не увидел повестку на «Госуслугах»?
12 апреля 2023, 14:13
2022
Военнообязанные брянцы жалуются на работу военкоматов в суде
27 октября 2022, 08:26
Орловцам снова начали вручать повестки
14 октября 2022, 07:19
Военком рассказал о порядке розыска россиян-уклонистов
30 сентября 2022, 09:36
Гладков высказался об ошибках военкоматов в Белгородской области
Губернатор отметил, что надеется на исправление всех недочётов, допущенных военными комиссариатами.
28 сентября 2022, 06:36
Около военкомата в Белгороде для провожающих мобилизованных установили лавочки
Это сделали для удобства, поскольку людям долго приходилось стоять в очередях.
27 сентября 2022, 07:52
75 получивших повестки белгородцев не будут призваны в армию в рамках мобилизации
Об этом рассказал Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале. Военкоматы вручали повестки студентам и представителям важных профессий. Каждый случай рассматривают отдельно.
24 сентября 2022, 19:16

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