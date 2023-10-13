Сюжет о трагедии семьи журналиста в Белгороде показали на федеральном ТВ

Пострадавшего Хайбара Акифи госпитализировали в областную больницу. Его супруга находится в горбольнице № 2. Им помогут с реабилитацией. На эти цели выделят деньги из регионального бюджета. Также семья, согласно региональной программе, получит по 3 млн рублей за каждого погибшего. На средства из резервного фонда восстановят разрушенный дом.