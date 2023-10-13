Сюжет о трагедии семьи журналиста в Белгороде показали на федеральном ТВ

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
О случившейся накануне в Белгороде трагедии рассказали на федеральном ТВ. В ночь на 12 октября на частный дом рухнули обломки беспилотника. Погибли три человека — маленькая девочка и её бабушка с дедушкой. Родители ребёнка — в тяжёлом состоянии.
Пострадавшего Хайбара Акифи госпитализировали в областную больницу. Его супруга находится в горбольнице № 2. Им помогут с реабилитацией. На эти цели выделят деньги из регионального бюджета. Также семья, согласно региональной программе, получит по 3 млн рублей за каждого погибшего. На средства из резервного фонда восстановят разрушенный дом.
Сообщается, что пострадавших переведут в госпиталь Вишневского, когда они будут транспортабельны.
Подробнее — в репортаже.
Уже известно, что состояние Хайбара Акифи стабилизировалось. Он остаётся в областной больнице, его подключили к ИВЛ.