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Место ночного ЧП в Белгороде

Сюжет о трагедии семьи журналиста в Белгороде показали на федеральном ТВ

13 октября 2023, 14:02
Фото: Bel.ru
Место ночного ЧП в Белгороде
Накануне из-за падения беспилотника в областном центре погибли три человека, в том числе маленькая девочка. Пострадавшие в результате ЧП родители ребёнка пройдут реабилитацию за счёт регионального бюджета. Подробности появились на «России 1».

О случившейся накануне в Белгороде трагедии рассказали на федеральном ТВ. В ночь на 12 октября на частный дом рухнули обломки беспилотника. Погибли три человека — маленькая девочка и её бабушка с дедушкой. Родители ребёнка — в тяжёлом состоянии.

Пострадавшего Хайбара Акифи госпитализировали в областную больницу. Его супруга находится в горбольнице № 2. Им помогут с реабилитацией. На эти цели выделят деньги из регионального бюджета. Также семья, согласно региональной программе, получит по 3 млн рублей за каждого погибшего. На средства из резервного фонда восстановят разрушенный дом.

Сообщается, что пострадавших переведут в госпиталь Вишневского, когда они будут транспортабельны.

Подробнее — в репортаже.

Уже известно, что состояние Хайбара Акифи стабилизировалось. Он остаётся в областной больнице, его подключили к ИВЛ.

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#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Беспилотник#Погибшие#Белгород#Наталья Корявых#Хайбар Акифи#Трагедия в Белгороде 12 октября
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