«Мы хотим жить!»: белгородцы просят водителей объезжать Шебекино

Как выяснилось, ситуация с междугородними рейсами не так проста. По словам Вячеслава Гладкова, с начала СВО перенаправлением автобусов неоднократно занимались, но это привело к большому количеству жалоб. Но в случае ухудшения оперативной обстановки решение, безусловно примут.