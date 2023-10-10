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Белгородцы просят водителей объезжать Шебекино

«Мы хотим жить!»: белгородцы просят водителей объезжать Шебекино

10 октября 2023, 18:01
Фото: 1MI

Белгородцы просят водителей объезжать Шебекино

С предложением изменить движение междугородних рейсов, которые проезжают Шебекино, выступила жительница Белгородской области после того, как чуть не попала под обстрел. Ситуацию объяснил губернатор.

Историю опасной поездки из Волоконовки в Белгород рассказала главе региона местная жительница Валентина. По её словам, автобус проезжал через центр Шебекино и, только они свернули с кольца, начался обстрел.

«Хорошо, что мы успели. А если бы нет? Почему не запретят ездить по этой трассе? Можно же пустить автобусы через Новый Оскол. Пожалуйста, подумайте. Мы хотим жить», — написала Валентина.

Как выяснилось, ситуация с междугородними рейсами не так проста. По словам Вячеслава Гладкова, с начала СВО перенаправлением автобусов неоднократно занимались, но это привело к большому количеству жалоб. Но в случае ухудшения оперативной обстановки решение, безусловно примут.

Мы за эти полтора года уже многократно перенаправляли движение автобусов через Новый Оскол, но количество жалоб начало превышать количество положительных оценок этих решений. Люди просят вернуть старый маршрут, но, если ситуация ухудшается, мы должны перенаправить движение автобусов по новым маршрутам. Поговорим об этом с военными, с силовыми структурами и, при подтверждении информации, будем принимать меры.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Автобусы, проходящие через Шебекино, изменят свой маршрут
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#Белгородская область#Шебекино#Автобус#Общественный транспорт#Опасность#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Междугородние перевозки#Обстрелы Шебекино#Милена Фишер
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