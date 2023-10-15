В Белгороде вновь было громко: что известно о ночной атаке ВСУ на регион

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Ночь в Белгородской области вновь была громкой. Взрывы раздались в районе полуночи и после 3:00.
В Минобороны РФ сообщили, что громкие звуки связаны с работой ПВО. Два беспилотника уничтожены в небе над регионом. Где именно это произошло и есть ли последствия, не уточняется.
Вместе с тем Курской области досталось намного больше. По информации военного ведомства, в соседнем регионе перехватили 18 беспилотников.
Напомним, что громко в Белгороде было и вечером 14 октября. Около 17:30 сработала система ПВО. Над Новой Деревней в Белгородском районе сбили беспилотник самолётного типа. Из-за падения обломков пробита крыша частного дома, повреждена мансарда.