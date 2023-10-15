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Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Над Белгородской и Курской областями уничтожили 20 беспилотников

В Белгороде вновь было громко: что известно о ночной атаке ВСУ на регион

15 октября 2023, 06:13
Фото: Midjourney

Над Белгородской и Курской областями уничтожили 20 беспилотников

За минувшую ночь как минимум два раза над регионом раздавались взрывы. В Минобороны сообщили, что это была очередная атака с помощью беспилотников. Причём соседний регион принял на себя куда больший удар.

Ночь в Белгородской области вновь была громкой. Взрывы раздались в районе полуночи и после 3:00.

В Минобороны РФ сообщили, что громкие звуки связаны с работой ПВО. Два беспилотника уничтожены в небе над регионом. Где именно это произошло и есть ли последствия, не уточняется.

Вместе с тем Курской области досталось намного больше. По информации военного ведомства, в соседнем регионе перехватили 18 беспилотников.

Напомним, что громко в Белгороде было и вечером 14 октября. Около 17:30 сработала система ПВО. Над Новой Деревней в Белгородском районе сбили беспилотник самолётного типа. Из-за падения обломков пробита крыша частного дома, повреждена мансарда.

Стала известна причина громких звуков над Белгородом и районом
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#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Беспилотник#Инна Рогова#Белгород#Минобороны#Приграничье#СВО#Разрушения
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