Минпромторг не ответил, когда пострадавшим белгородским компаниям ждать новой помощи

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Пострадавшему бизнесу в Белгородской области пытаются помочь несколькими способами. Речь идёт в том числе о субсидиях на восстановление пострадавших от обстрелов предприятий, о кредитах по льготной ставке, о налоговых каникулах.
В регионе на поддержку бизнеса распределили 800 млн рублей. Дополнительно на выдачу займов также поступали средства из резервного фонда РФ, от федерального Минпромторга, из областного бюджета. Как утверждается, деньги получили 142 компании.
Первую волну помощи запустили весной 2023 года. Поддержку выделили тем, кто пострадал от обстрелов ещё в прошлом году. Однако в конце мая — начале июня Шебекинский горокруг попал под массированные удары ВСУ, ущерб в итоге только увеличился.
Шебекинские предприниматели заявили РБК, что власти пока не дают информации, когда ждать следующего транша помощи. Ориентировочно изначально называли дату 15 октября, но сейчас прогнозов нет.
Некоторые предприниматели поделились, что, пока они стояли в очереди на получение гранта в первой волне, закончились деньги. Услышав ответ, что средств пока нет, часть пострадавших предприятий не стали подавать заявки на возмещение ущерба.
В Минпромторге РФ в свою очередь не смогли ответить, когда будет следующая партия помощи пострадавшим шебекинским предприятиям.
Суммы ущерба от обстрелов разные. Некоторые бизнесмены говорят о 450 млн, другие — о 3 млрд. Губернатор Вячеслав Гладков ранее заявил, что на восстановление предприятий в Шебекинском горокруге необходимо как минимум 13 млрд рублей.
С приходом холодного сезона проблемы становятся острее. В пострадавших от обстрелов зданиях пробиты крыши и стены, разбиты окна. Работникам физически невозможно находится в таких условиях.
Есть и другие сложности. Поставщики и покупатели опасаются работать с шебекинцами из-за продолжающихся обстрелов. Из-за нестабильной ситуации из приграничья уезжают люди, в связи с чем возникает кадровый голод.
Шебекинские предприниматели ранее направили обращение президенту Владимиру Путину. В письме подписи поставили более 40 бизнесменов. Они просили ввести мораторий на начисление налогов, платежей по аренде и коммуналке, субсидии на выплаты зарплат сотрудникам в простое, мораторий на банкротство, выделить площадки для аренды на льготных условиях в безопасных районах.
Однако обращение из федерального уровня вернули на региональный. В итоге бизнесмены получили ответ об уже известных мерах поддержки.
Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов подтвердил, что белгородские предприниматели обращались и к нему. Он согласен, что существующей поддержки недостаточно, так как «реальный ущерб больше выделенных денег и льгот». По словам Титова, в будущем, когда обстановка стабилизируется, понадобится «перезагрузка» экономики Шебекино и пострадавших территорий. Потенциал для этого есть, заключает уполномоченный по правам предпринимателей.
Опрошенные агентством предприятия считают, что в Шебекино в перспективе могут создать свободную (особую) экономическую зону по аналогии с новыми регионами. Для резидентов такой СЭЗ вводится нулевая ставка налогов на прибыль и имущество в течение 10 лет, а также земельного налога — на три года.
В Министерстве экономического развития РФ заявили, что с Белгородской областью обсуждается идея расширения территории опережающего развития «Губкин» «за счёт преобразования в ОЭЗ с новыми участками». Но какие именно участки в него войдут, неизвестно.