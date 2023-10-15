Минпромторг не ответил, когда пострадавшим белгородским компаниям ждать новой помощи

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов подтвердил, что белгородские предприниматели обращались и к нему. Он согласен, что существующей поддержки недостаточно, так как «реальный ущерб больше выделенных денег и льгот». По словам Титова, в будущем, когда обстановка стабилизируется, понадобится «перезагрузка» экономики Шебекино и пострадавших территорий. Потенциал для этого есть, заключает уполномоченный по правам предпринимателей.