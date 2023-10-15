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Гладков навестил пострадавшую белгородку

«Придётся заново учиться ходить». Гладков — о раненной при атаке белгородке

15 октября 2023, 12:57
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Гладков навестил пострадавшую белгородку

Состояние раненной при атаке на Белгород женщины остаётся стабильно тяжёлым

Олесе Акифи сделали переливание крови — она перенесла его хорошо. Врачи говорят, что женщине предстоит длительный период реабилитации: фактически ей придётся заново учиться ходить. Через несколько дней пациентку могут перевести из реанимации в отделение, сообщил губернатор.

Стало известно, в каком состоянии находится раненная при ночной атаке белгородка. Сотрудница БГТУ им. Шухова Олеся Акифи пострадала в ночь с 11 на 12 октября, когда в регионе сбили беспилотник.

У Олеси Акифи — сложный перелом костей голени, переломы двух костей таза и остистого отростка поясничного позвонка. Её состояние оценивается как стабильно тяжёлое, хотя врачи отмечают положительную динамику. 13 октября белгородке сделали переливание крови, она перенесла процедуру хорошо.

Пострадавшей предстоит длительный период реабилитации — не менее шести месяцев. Женщине придётся фактически заново учиться ходить.

Через несколько дней пациентку могут перевести из реанимации в отделение. Нужно это для того, чтобы ускорить первичную реабилитацию.

В ночь с 11 на 12 октября сработала система ПВО. Был сбит беспилотник. В результате взрыва разрушен один частный дом, ещё два получили частичные повреждения. На месте был сильный пожар.

Ранены два человека. Помимо Олеси Акифи, пострадал её муж — 29-летний журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи. У него ожоги, минно-взрывная травма, перелом рёбер, ушиб мозга.

Четырёхлетняя дочь семейной пары погибла. Жертвами стали и родители Олеси Акифи, к которым супруги с ребёнком приехали в гости.

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