«Придётся заново учиться ходить». Гладков — о раненной при атаке белгородке

Состояние раненной при атаке на Белгород женщины остаётся стабильно тяжёлым

Олесе Акифи сделали переливание крови — она перенесла его хорошо. Врачи говорят, что женщине предстоит длительный период реабилитации: фактически ей придётся заново учиться ходить. Через несколько дней пациентку могут перевести из реанимации в отделение, сообщил губернатор.