«Придётся заново учиться ходить». Гладков — о раненной при атаке белгородке

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Стало известно, в каком состоянии находится раненная при ночной атаке белгородка. Сотрудница БГТУ им. Шухова Олеся Акифи пострадала в ночь с 11 на 12 октября, когда в регионе сбили беспилотник.
У Олеси Акифи — сложный перелом костей голени, переломы двух костей таза и остистого отростка поясничного позвонка. Её состояние оценивается как стабильно тяжёлое, хотя врачи отмечают положительную динамику. 13 октября белгородке сделали переливание крови, она перенесла процедуру хорошо.
Пострадавшей предстоит длительный период реабилитации — не менее шести месяцев. Женщине придётся фактически заново учиться ходить.
Через несколько дней пациентку могут перевести из реанимации в отделение. Нужно это для того, чтобы ускорить первичную реабилитацию.
В ночь с 11 на 12 октября сработала система ПВО. Был сбит беспилотник. В результате взрыва разрушен один частный дом, ещё два получили частичные повреждения. На месте был сильный пожар.
Ранены два человека. Помимо Олеси Акифи, пострадал её муж — 29-летний журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи. У него ожоги, минно-взрывная травма, перелом рёбер, ушиб мозга.
Четырёхлетняя дочь семейной пары погибла. Жертвами стали и родители Олеси Акифи, к которым супруги с ребёнком приехали в гости.