Гладков назвал причину громких звуков над Белгородом и районом

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Днём 15 октября в Белгородском районе сработала система ПВО. Сбито две воздушные цели на подлёте к городу.
Информация о последствиях на земле уточняется. По предварительным данным, обошлось без разрушений.
В Минобороны РФ уточнили, что в регионе сбили два беспилотника. ПВО сработала около 14:00.
Напомним, что накануне ВСУ несколько раз атаковали Белгородскую область беспилотниками. Под удар попали шесть приграничных районов. Атаки были в том числе ночью.
В Белгородском районе в результате падения обломков пострадал частный дом. Красная Яруга из-за атаки на время частично осталась без света.