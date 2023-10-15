Гладков назвал причину громких звуков над Белгородом и районом

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Published Сегодня, 11:51

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Две воздушные цели сбили на подлёте к Белгороду

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15 октября 2023, 11:51
Фото: Bel.ru

Две воздушные цели сбили на подлёте к Белгороду

ПВО сработала в Белгородском районе. Информация о последствиях уточняется, сообщил губернатор.
Сюжет
Пво

Днём 15 октября в Белгородском районе сработала система ПВО. Сбито две воздушные цели на подлёте к городу.

Информация о последствиях на земле уточняется. По предварительным данным, обошлось без разрушений.

В Минобороны РФ уточнили, что в регионе сбили два беспилотника. ПВО сработала около 14:00.

Напомним, что накануне ВСУ несколько раз атаковали Белгородскую область беспилотниками. Под удар попали шесть приграничных районов. Атаки были в том числе ночью.

В Белгородском районе в результате падения обломков пострадал частный дом. Красная Яруга из-за атаки на время частично осталась без света.

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