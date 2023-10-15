Жители четырёх белгородских сёл ощутили последствия нового обстрела ВСУ

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
15 октября ВСУ обстреляли Демидовку и Графовку в Краснояружском районе. Повреждения получила линия электропередачи. В итоге жители четырёх сёл на время попали под отключение света. Речь идёт о двух населённых пунктах, попавших под обстрел, а также о Поповке и Романовке.
Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, к устранению последствий аварийные службы приступят утром.
Известно, что среди мирных жителей пострадавших нет.
Добавим, что МЧС предупреждало не только об обстреле Демидовки и Графовки. Согласно рассылке, 15 октября под огнём были Вязовое, Илёк-Пеньковка и Задорожный в Краснояружском районе, а также Сподарюшино в Грайворонском горокруге.
Помимо этого, на подлёте к Белгороду сегодня сбили две воздушные цели. Система ПВО сработала около 14:00 в Белгородском районе. По предварительным данным, обошлось без разрушений.