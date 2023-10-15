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Published Сегодня, 14:57

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Updated Сегодня, 14:59

ВСУ обстреляли Демидовку и Графовку в Белгородской области

Жители четырёх белгородских сёл ощутили последствия нового обстрела ВСУ

15 октября 2023, 14:57
Фото: 1MI

ВСУ обстреляли Демидовку и Графовку в Белгородской области

Под огнём 15 октября оказался Краснояружский район. Под отключение на время попали жители четырёх населённых пунктов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

15 октября ВСУ обстреляли Демидовку и Графовку в Краснояружском районе. Повреждения получила линия электропередачи. В итоге жители четырёх сёл на время попали под отключение света. Речь идёт о двух населённых пунктах, попавших под обстрел, а также о Поповке и Романовке.

Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, к устранению последствий аварийные службы приступят утром.

Известно, что среди мирных жителей пострадавших нет.

Добавим, что МЧС предупреждало не только об обстреле Демидовки и Графовки. Согласно рассылке, 15 октября под огнём были Вязовое, Илёк-Пеньковка и Задорожный в Краснояружском районе, а также Сподарюшино в Грайворонском горокруге.

Помимо этого, на подлёте к Белгороду сегодня сбили две воздушные цели. Система ПВО сработала около 14:00 в Белгородском районе. По предварительным данным, обошлось без разрушений.

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