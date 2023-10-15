Жители четырёх белгородских сёл ощутили последствия нового обстрела ВСУ

15 октября ВСУ обстреляли Демидовку и Графовку в Краснояружском районе. Повреждения получила линия электропередачи. В итоге жители четырёх сёл на время попали под отключение света. Речь идёт о двух населённых пунктах, попавших под обстрел, а также о Поповке и Романовке.