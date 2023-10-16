Два разрушенных дома после обстрела ВСУ в Белгороде построят в 2024 году

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Как сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов, всего в настоящее время в областном центре восстанавливают 13 жилых объектов, которые пострадали после обстрелов ВСУ. Шесть прибавилось после событий 12 октября. При этом восстановить за неделю смогли два объекта.
Сегодня в работе семь объектов — это компенсационное жильё. Пять — по кварталу Маяковского со сроком в декабре.
Валентин Демидов
Что касается домов, которые пострадали в областном центре в ночь на 12 октября, их построят в 2024 году.
Два дома — полностью для восстановления. С одним собственником договорились по строительству на предыдущем месте. Это тот дом, который сгорел. С собственником второго дома будем говорить после нормализации состояния здоровья.
Валентин Демидов
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что жильё будут строить, поэтому компенсационных выплат не предусмотрено.
Есть две сестры. Начать встречу с сестрой необходимо. Понятно, что решение они будут принимать вместе, когда позволит здоровье, когда вторая выйдет из больницы. Но предварительная проработка должна быть сейчас.
Вячеслав Гладков
Губернатор отметил, что впереди зима, поэтому начинать строительные работы нет смысла.
Бежать впереди нет смысла, потому что мы не знаем, какая будет зима. Делать плохо в этой ситуации крайне неправильно. Предлагаю с самого начала договариваться с родственниками и говорить о том, что строительство начнётся весной 2024 года. Скорее всего, мы будем строить до ноября 2024 года.
Вячеслав Гладков
Напомним, в результате ЧП в Белгороде погибли три человека. Среди них маленький ребёнок. Среди пострадавших сотрудница БГТУ им. Шухова и журналист Sputnik.