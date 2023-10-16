Два разрушенных дома после обстрела ВСУ в Белгороде построят в 2024 году

Как сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов, всего в настоящее время в областном центре восстанавливают 13 жилых объектов, которые пострадали после обстрелов ВСУ. Шесть прибавилось после событий 12 октября. При этом восстановить за неделю смогли два объекта.