Четыре дома и две хозпостройки пострадали при новом обстреле приграничья

По Белгородской области накануне ВСУ ударили более 40 раз. Регион атаковали дронами, а также из артиллерии и миномётов. Пострадали двое мужчин: их ранило при обстреле Шебекинского горокруга. Помимо этого, накануне два дрона-камикадзе ударили по экскаватору, но в этом случае обошлось без последствий.