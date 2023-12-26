Четыре дома и две хозпостройки пострадали при новом обстреле приграничья

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Село Курковичи попало под обстрел ВСУ. Есть разрушения: полностью уничтожены две хозпостройки, частично повреждены четыре жилых дома.
Помимо этого, в двух населённых пунктах нарушено энергоснабжение. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению, пишет издание со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.
Пострадавших от обстрела мирных жителей нет. На месте происшествия работают оперативные службы.
По Белгородской области накануне ВСУ ударили более 40 раз. Регион атаковали дронами, а также из артиллерии и миномётов. Пострадали двое мужчин: их ранило при обстреле Шебекинского горокруга. Помимо этого, накануне два дрона-камикадзе ударили по экскаватору, но в этом случае обошлось без последствий.