Белгородскую область обстреляли 58 раз за сутки: есть пострадавший и погибли животные

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:11
В Белгородском районе по сёлам Наумовка и Солнцевка выпустили по четыре артиллерийских снаряда, по сёлам Журавлевка и Щетиновка — по два артиллерийских снаряда. Щетиновку также атаковал беспилотник — сброшены взрывное устройство и осколочный боеприпас. Нехотеевку и Журавлевку атаковали дроны-камикадзе (один в каждом селе). Пострадавших и разрушений в районе нет.
Хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе обстреляли четыре раза — без последствий. В Волоконовском районе, где хутор Старый попал под обстрел семь раз, так же нет пострадавших и разрушений.
В Грайворонском горокруге ВСУ обстреляли три населённых пункта: по с. Дроновка выпустили два миномётных снаряда, по окраинам с. Почаево и х. Байрак — по три таких же. Обошлось без пострадавших и разрушений. Без последствий обстреляли и два села в Краснояружском районе: Поповку атаковал беспилотник, сброшено взрывное устройство, по окраине Староселья было четыре прилёта.
А вот в Шебекинском горокруге есть пострадавший. Посёлок Красное атаковал дрон-камикадзе, в результате детонации у пассажира газели осколочные ранения рук и ног. Мужчину доставили в ЦРБ. Осколками повреждена сама газель и экскаватор. В этом же посёлке ВСУ три раза обстреляли ферму: погибло 12 коров, посечена крыша на ферме и сенохранилище. По х. Мухин и с. Середа выпустили четыре и восемь миномётных снарядов соответственно. Село Муром атаковал дрон-камикадзе. В этих населённых пунктах без последствий.
За сутки до этого в регионе обстреляли пять районов: ВСУ атаковали из артиллерии, миномётов и с помощью БПЛА — во всех случаях обошлось без последствий.
Напомним, на этой неделе губернатор подробнее рассказал о создании особой экономической зоны в Шебекинском горокруге. Предложение местной жительницы принял президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии, оно касается уменьшения налоговой нагрузки для предприятий.