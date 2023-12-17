Белгородскую область обстреляли 58 раз за сутки: есть пострадавший и погибли животные

А вот в Шебекинском горокруге есть пострадавший. Посёлок Красное атаковал дрон-камикадзе, в результате детонации у пассажира газели осколочные ранения рук и ног. Мужчину доставили в ЦРБ. Осколками повреждена сама газель и экскаватор. В этом же посёлке ВСУ три раза обстреляли ферму: погибло 12 коров, посечена крыша на ферме и сенохранилище. По х. Мухин и с. Середа выпустили четыре и восемь миномётных снарядов соответственно. Село Муром атаковал дрон-камикадзе. В этих населённых пунктах без последствий.