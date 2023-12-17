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Дым

Белгородскую область обстреляли 58 раз за сутки: есть пострадавший и погибли животные

17 декабря 2023, 08:08
Фото: 1MI
Дым
За 16 декабря под обстрелы ВСУ попали шесть муниципалитетов региона. Свежую сводку опубликовал губернатор Вячеслав Гладков
Сюжет
Обстрел

В Белгородском районе по сёлам Наумовка и Солнцевка выпустили по четыре артиллерийских снаряда, по сёлам Журавлевка и Щетиновка — по два артиллерийских снаряда. Щетиновку также атаковал беспилотник — сброшены взрывное устройство и осколочный боеприпас. Нехотеевку и Журавлевку атаковали дроны-камикадзе (один в каждом селе). Пострадавших и разрушений в районе нет.

Хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе обстреляли четыре раза — без последствий. В Волоконовском районе, где хутор Старый попал под обстрел семь раз, так же нет пострадавших и разрушений.

В Грайворонском горокруге ВСУ обстреляли три населённых пункта: по с. Дроновка выпустили два миномётных снаряда, по окраинам с. Почаево и х. Байрак — по три таких же. Обошлось без пострадавших и разрушений. Без последствий обстреляли и два села в Краснояружском районе: Поповку атаковал беспилотник, сброшено взрывное устройство, по окраине Староселья было четыре прилёта.

А вот в Шебекинском горокруге есть пострадавший. Посёлок Красное атаковал дрон-камикадзе, в результате детонации у пассажира газели осколочные ранения рук и ног. Мужчину доставили в ЦРБ. Осколками повреждена сама газель и экскаватор. В этом же посёлке ВСУ три раза обстреляли ферму: погибло 12 коров, посечена крыша на ферме и сенохранилище. По х. Мухин и с. Середа выпустили четыре и восемь миномётных снарядов соответственно. Село Муром атаковал дрон-камикадзе. В этих населённых пунктах без последствий.

За сутки до этого в регионе обстреляли пять районов: ВСУ атаковали из артиллерии, миномётов и с помощью БПЛА — во всех случаях обошлось без последствий.

Напомним, на этой неделе губернатор подробнее рассказал о создании особой экономической зоны в Шебекинском горокруге. Предложение местной жительницы принял президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии, оно касается уменьшения налоговой нагрузки для предприятий.

Артиллерия, миномёты и беспилотники: ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область
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