Белгородскую область атаковали из РСЗО «Град», артиллерии и дронами. Есть разрушения

Так, взрывное устройство с дрона сбросили над Наумовкой в Белгородском районе. Над Коновалово в Волоконовском районе с беспилотника сбросили два осколочных боеприпаса. В Грайворонском горокруге было ещё несколько атак. Над Козинкой с беспилотника сбросили взрывное устройство, ещё одно — над Сподарюшино. Помимо этого, второй населённый пункт атаковали двумя дронами-камикадзе.