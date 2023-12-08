Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Обстрел

Белгородскую область атаковали из РСЗО «Град», артиллерии и дронами. Есть разрушения

8 декабря 2023, 08:14
Фото: 1MI
Обстрел

В Белгородской области за день насчитали более 30 прилётов

Регион также обстреляли из артиллерии и миномётов. Под удар попали пять приграничных районов. В одном из них есть разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

7 декабря ВСУ ударили по пяти районам Белгородской области. Несколько населённых пунктов атаковали беспилотниками.

Так, взрывное устройство с дрона сбросили над Наумовкой в Белгородском районе. Над Коновалово в Волоконовском районе с беспилотника сбросили два осколочных боеприпаса. В Грайворонском горокруге было ещё несколько атак. Над Козинкой с беспилотника сбросили взрывное устройство, ещё одно — над Сподарюшино. Помимо этого, второй населённый пункт атаковали двумя дронами-камикадзе.

Несколько раз регион накануне обстреляли из артиллерии. По Журавлёвке в Белгородском районе выпустили один снаряд. В краснояружской Графовке тем временем было четыре прилёта. В результате пострадали три частных дома и административное здание.

Из РСЗО «Град» ВСУ обстреляли Мокрую Орловку в Грайворонском горокруге. По окраине села выпустили десять снарядов.

Шебекинский горокруг накануне попал под миномётный обстрел. Пять прилётов насчитали в хуторе Мухин, три — в Белянке, два — на территории автомобильного пункта пропуска «Шебекино».

Дома и административное здание пострадали от обстрела в белгородском приграничье
Узнать подробнее
Читайте также:
Окраина села в Белгородской области попала под обстрел ВСУДва дома и экскаватор пострадали при обстрелах Белгородской областиОбстрелов стало меньше? Под обстрел ВСУ попало одно приграничное село
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Волоконовский район#Краснояружский район#Инна Рогова#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Атака#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Рсзо град
Подпишитесь
На 34 детей один планшет: как в Белгородской области изучают IT
Сегодня, 06:31
«Кто подобрал цвета вражеские?» Подсветка на белгородской ёлке вызвала споры
Сегодня, 09:11
Энергетиков «Россетей» наградили в Москве за восстановление энергии в новых регионах
Сегодня, 09:22
Цены на куриные яйца в регионах проверят по требованию генпрокурора Краснова
Сегодня, 08:44
В выходные белгородцы посетят чемпионат по муай-тай и погрузятся в мир волшебства
Сегодня, 06:03