Белгородскую область атаковали из РСЗО «Град», артиллерии и дронами. Есть разрушения

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:16
7 декабря ВСУ ударили по пяти районам Белгородской области. Несколько населённых пунктов атаковали беспилотниками.
Так, взрывное устройство с дрона сбросили над Наумовкой в Белгородском районе. Над Коновалово в Волоконовском районе с беспилотника сбросили два осколочных боеприпаса. В Грайворонском горокруге было ещё несколько атак. Над Козинкой с беспилотника сбросили взрывное устройство, ещё одно — над Сподарюшино. Помимо этого, второй населённый пункт атаковали двумя дронами-камикадзе.
Несколько раз регион накануне обстреляли из артиллерии. По Журавлёвке в Белгородском районе выпустили один снаряд. В краснояружской Графовке тем временем было четыре прилёта. В результате пострадали три частных дома и административное здание.
Из РСЗО «Град» ВСУ обстреляли Мокрую Орловку в Грайворонском горокруге. По окраине села выпустили десять снарядов.
Шебекинский горокруг накануне попал под миномётный обстрел. Пять прилётов насчитали в хуторе Мухин, три — в Белянке, два — на территории автомобильного пункта пропуска «Шебекино».