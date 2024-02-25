Артиллерийские снаряды

Более 200 снарядов и авиабомбу нашли под Белгородом

Опасную находку обнаружили в Политотдельском. Прибывшие на место взрывотехники изъяли 204 артиллерийских снаряда и одну авиабомбу. Подробности сообщили в региональном МЧС.