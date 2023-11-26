Налёт беспилотников, обстрелы приграничья: ВСУ вновь бьют по Белгородской области

Отметим, что этой ночью ВСУ с помощью беспилотников атаковали также Московскую, Тульскую, Калужскую и Брянскую области. Минобороны РФ сообщило о сбитии 20 объектов. Информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В перечне ведомства Белгородская область упомянута при этом не была. Кроме того, позавчера впервые за долгое время ВСУ не выпустили ни одного снаряда по территории региона.