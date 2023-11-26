Налёт беспилотников, обстрелы приграничья: ВСУ вновь бьют по Белгородской области

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Published Сегодня, 08:53
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25 ноября, по сообщению Вячеслава Гладкова, атакам подверглись:
По селу Щетиновка ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда и пять гранатометных выстрелов.
По селу Устинка — девять артиллерийских снарядов.
По селу Журавлевка — один гранатометный выстрел.
По селу Нехотеевка — два артиллерийских снаряда.
В селе Солнцевка сбили дрон-камикадзе.
Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.
Взрывное устройство сбросили с беспилотника на окраине села Богун-Городок. Обошлось без последствий.
Село Вериговка попало под миномётный обстрел — зафиксировали четыре прилёта. Никто при этом не пострадал, нет и разрушений.
Окраину хутора Старый обстреляли из гранатомёта — зафиксировано шесть гранатомётных выстрелов. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Инфраструктурный объект связи атаковали в селе Пороз с дрона-камикадзе. Пострадавших нет.
На окраине села Репяховка средствами радиоэлектронной борьбы посадили дрон-камикадзе: впоследствии он сдетонировал на земле.
Под артиллерийский обстрел попала окраина села Староселье — установлено два прилёта.
Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.
По селу Муром выпустили два миномётных снаряда. Пострадавших и разрушений нет.
Отметим, что этой ночью ВСУ с помощью беспилотников атаковали также Московскую, Тульскую, Калужскую и Брянскую области. Минобороны РФ сообщило о сбитии 20 объектов. Информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В перечне ведомства Белгородская область упомянута при этом не была. Кроме того, позавчера впервые за долгое время ВСУ не выпустили ни одного снаряда по территории региона.