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Повреждения от обстрела, архивное фото

Налёт беспилотников, обстрелы приграничья: ВСУ вновь бьют по Белгородской области

26 ноября 2023, 08:53
Фото: 1MI
Повреждения от обстрела, архивное фото

ВСУ атаковали Белгородскую область порядка 38 раз за последние сути

Губернатор Вячеслав Гладков поделился сводкой о наносимых ВСУ ударах по Белгородской области. По данным главы региона, били порядка 38 раз.

25 ноября, по сообщению Вячеслава Гладкова, атакам подверглись:

Белгородский район:

По селу Щетиновка ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда и пять гранатометных выстрелов.

По селу Устинка — девять артиллерийских снарядов.

По селу Журавлевка — один гранатометный выстрел.

По селу Нехотеевка — два артиллерийских снаряда.

В селе Солнцевка сбили дрон-камикадзе.

Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

Борисовский район:

Взрывное устройство сбросили с беспилотника на окраине села Богун-Городок. Обошлось без последствий.

Валуйский горокруг:

Село Вериговка попало под миномётный обстрел — зафиксировали четыре прилёта. Никто при этом не пострадал, нет и разрушений.

Волоконовский район:

Окраину хутора Старый обстреляли из гранатомёта — зафиксировано шесть гранатомётных выстрелов. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Грайворонский горокруг:

Инфраструктурный объект связи атаковали в селе Пороз с дрона-камикадзе. Пострадавших нет.

Краснояружский район:

На окраине села Репяховка средствами радиоэлектронной борьбы посадили дрон-камикадзе: впоследствии он сдетонировал на земле.

Под артиллерийский обстрел попала окраина села Староселье — установлено два прилёта.

Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

Шебекинский горокруг:

По селу Муром выпустили два миномётных снаряда. Пострадавших и разрушений нет.

Отметим, что этой ночью ВСУ с помощью беспилотников атаковали также Московскую, Тульскую, Калужскую и Брянскую области. Минобороны РФ сообщило о сбитии 20 объектов. Информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В перечне ведомства Белгородская область упомянута при этом не была. Кроме того, позавчера впервые за долгое время ВСУ не выпустили ни одного снаряда по территории региона.

Два десятка украинских беспилотников атаковали ночью Московскую и другие области
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#Белгородская область#Взрывное устройство#Белгород#ВСУ#Беспилотники#Обстрелы#Дрон-камикадзе#Артем Черненко#Артиллерийские снаряды
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