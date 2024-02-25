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Архивное фото

Налёт беспилотников: ВСУ порядка 40 раз атаковали Белгородскую область

25 февраля 2024, 08:18
Фото: 1MI
Архивное фото

Порядка 40 раз ВСУ атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, ВСУ атаковали 24 февраля сразу восемь белгородских округов и районов.

Белгородский район

По селу Журавлёвка выпустили восемь артиллерийских снарядов. Над селом Никольское системы ПВО сбили БПЛА противника. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.

Разрушения выявили в Дубовом, где ранее работало ПВО: повреждена кровля в одном частном домовладении, в Новосадовском сельском поселении повреждено три автомобиля.

Грайворонский горокруг

В посёлке Горьковский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. Никто не пострадал.

По окраине села Заречье-Второе ВСУ выпустили шесть миномётных снарядов, по окраине села Замостье — четыре миномётных снаряда. В данных населённых пунктах обошлось без последствий.

Краснояружский район

В селе Вязовое с трёх БПЛА ВСУ сбросили три взрывных устройства на инфраструктурный объект связи. Также объект атаковали двумя дронами-камикадзе. Пострадавших нет.

Новооскольский горокруг

В районе хутора Развильный системы ПВО сбили БПЛА самолётного типа. Последствий на земле не было.

Прохоровский район

Рядом с селом Шахово средства ПВО сбили БПЛА самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет.

Старооскольский горокруг

Над селом Долгая Поляна системы ПВО уничтожили БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий.

Чернянский район

Рядом с селом Волоконовка средства ПВО сбили БПЛА Украины. Никто не пострадал, разрушений нет.

Шебекинский горокруг

По селу Середа выпустили семь миномётных снарядов. Также в Середе с БПЛА сбросили два взрывных устройства.

Под миномётный обстрел попал МАПП «Шебекино» — зафиксировали три прилета. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

По данным Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили сегодня ночью и уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Белгородской области. Ещё четыре БПЛА сбили над акваторией Чёрного моря.

Два украинских беспилотника сбили в небе над Белгородской областью
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