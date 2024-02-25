Налёт беспилотников: ВСУ порядка 40 раз атаковали Белгородскую область

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
По селу Журавлёвка выпустили восемь артиллерийских снарядов. Над селом Никольское системы ПВО сбили БПЛА противника. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.
Разрушения выявили в Дубовом, где ранее работало ПВО: повреждена кровля в одном частном домовладении, в Новосадовском сельском поселении повреждено три автомобиля.
В посёлке Горьковский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. Никто не пострадал.
По окраине села Заречье-Второе ВСУ выпустили шесть миномётных снарядов, по окраине села Замостье — четыре миномётных снаряда. В данных населённых пунктах обошлось без последствий.
В селе Вязовое с трёх БПЛА ВСУ сбросили три взрывных устройства на инфраструктурный объект связи. Также объект атаковали двумя дронами-камикадзе. Пострадавших нет.
В районе хутора Развильный системы ПВО сбили БПЛА самолётного типа. Последствий на земле не было.
Рядом с селом Шахово средства ПВО сбили БПЛА самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет.
Над селом Долгая Поляна системы ПВО уничтожили БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий.
Рядом с селом Волоконовка средства ПВО сбили БПЛА Украины. Никто не пострадал, разрушений нет.
По селу Середа выпустили семь миномётных снарядов. Также в Середе с БПЛА сбросили два взрывных устройства.
Под миномётный обстрел попал МАПП «Шебекино» — зафиксировали три прилета. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.
По данным Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили сегодня ночью и уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Белгородской области. Ещё четыре БПЛА сбили над акваторией Чёрного моря.