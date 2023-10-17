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Найденные боеприпасы

Более 200 снарядов и авиабомбу нашли под Белгородом

17 октября 2023, 07:22
Фото: пресс-служба МЧС по Белгородской области
Найденные боеприпасы
Опасную находку обнаружили в Политотдельском. Прибывшие на место взрывотехники изъяли 204 артиллерийских снаряда и одну авиабомбу. Подробности сообщили в региональном МЧС.

Опасную находку местный житель обнаружил вчера, 16 октября, в посёлке Политотдельский. Белгородец сразу же обратился в районный отдел полиции.

Прибывшие на место взрывотехники поисково-спасательной региональной службы изъяли 122 артиллерийских снаряда 37 мм, 82 снаряда 20 мм и одну авиабомбу SD.

Все боеприпасы времён Великой Отечественной войны вывезли и ликвидировали на специальном полигоне.

Подобные случаи произошли в августе этого года. Так, машинист экскаватора откопал в карьере Ивнянского района 250-килограммовую немецкую фугасную авиабомбу SC. В Шагаровке тракторист обнаружил схрон боеприпасов — 20 артиллерийских снарядов калибра 75 мм.

Тракторист под Белгородом нашёл в канаве схрон боеприпасов: фото
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#Белгородская область#Белгородский район#Боеприпас#Авиабомба#Белгород#Александра Склярова#Артиллерийские снаряды
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