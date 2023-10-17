Более 200 снарядов и авиабомбу нашли под Белгородом

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Опасную находку местный житель обнаружил вчера, 16 октября, в посёлке Политотдельский. Белгородец сразу же обратился в районный отдел полиции.
Прибывшие на место взрывотехники поисково-спасательной региональной службы изъяли 122 артиллерийских снаряда 37 мм, 82 снаряда 20 мм и одну авиабомбу SD.
Все боеприпасы времён Великой Отечественной войны вывезли и ликвидировали на специальном полигоне.
Подобные случаи произошли в августе этого года. Так, машинист экскаватора откопал в карьере Ивнянского района 250-килограммовую немецкую фугасную авиабомбу SC. В Шагаровке тракторист обнаружил схрон боеприпасов — 20 артиллерийских снарядов калибра 75 мм.