Украина атаковала белгородское приграничье беспилотниками, артиллерией и миномётами

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
В субботу на территорию белгородского приграничья произошли нападения, для которых украинские войска использовали беспилотники, артиллерию и минометы.
Один из украинских беспилотников был сбит над селом Петропавловка в Белгородском районе. В результате этого инцидента повреждена крыша, дверь и стёкла веранды.
В другом случае беспилотник упал на инфраструктурный объект связи в Грушевке на территории Волоконовского района. В данном случае не было зафиксировано никаких повреждений.
Также в Шебекинском городском округе был сбит ещё один беспилотник, но и здесь обошлось без последствий.
Кроме того, 12 августа было произведено четыре выстрела из артиллерии по Журавлёвке. Хутор Старый был подвергнут пятикратному обстрелу из миномёта. По данным Вячеслава Гладкова, нет информации о пострадавших людях и разрушениях.