Украина атаковала белгородское приграничье беспилотниками, артиллерией и миномётами

Кроме того, 12 августа было произведено четыре выстрела из артиллерии по Журавлёвке. Хутор Старый был подвергнут пятикратному обстрелу из миномёта. По данным Вячеслава Гладкова, нет информации о пострадавших людях и разрушениях.