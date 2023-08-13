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Published Сегодня, 07:53

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ВСУ обстреляли Белгородскую область девять раз за сутки

Украина атаковала белгородское приграничье беспилотниками, артиллерией и миномётами

13 августа 2023, 07:53
Фото: Midjourney

ВСУ обстреляли Белгородскую область девять раз за сутки

В субботу белгородское приграничье подверглось атаке с помощью беспилотников, артиллерии и миномётов, в результате были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов над различными населенными пунктами, но без значительных последствий или пострадавших.

В субботу на территорию белгородского приграничья произошли нападения, для которых украинские войска использовали беспилотники, артиллерию и минометы.

Один из украинских беспилотников был сбит над селом Петропавловка в Белгородском районе. В результате этого инцидента повреждена крыша, дверь и стёкла веранды.

В другом случае беспилотник упал на инфраструктурный объект связи в Грушевке на территории Волоконовского района. В данном случае не было зафиксировано никаких повреждений.

Также в Шебекинском городском округе был сбит ещё один беспилотник, но и здесь обошлось без последствий.

Кроме того, 12 августа было произведено четыре выстрела из артиллерии по Журавлёвке. Хутор Старый был подвергнут пятикратному обстрелу из миномёта. По данным Вячеслава Гладкова, нет информации о пострадавших людях и разрушениях.

Под Белгородом из стрелкового оружия сбили украинский беспилотник
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