В Белгородской области под удар ВСУ попали четыре дома и инфраструктурный объект

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Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:20
6 декабря ВСУ атаковали шесть приграничных районов Белгородской области. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения в нескольких населённых пунктах.
В результате падения осколков от сбитых беспилотников в Репном в Белгородском районе пострадали три частных дома. В них выбило окна, посекло фасады и заборы.
От миномётного обстрела Козинки в Грайворонском горокруге пострадал частный дом. Осколками снаряда в нём пробило крышу, посекло фасад, выбило окна. Всего в селе установлено 16 прилётов. В тот же день в Грайворонском горокруге дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект. Ещё один ударил по пункту пропуска «Грайворон».
По Вязовому в Краснояружском районе ударили 14 артиллерийскими снарядами. В результате повреждения получила линия электропередачи. Её работу уже восстановили.
В остальных населенных пунктах атаки были без серьёзных последствий. В Белгородском районе ВСУ выпустили по Журавлёвке девять артиллерийских снарядов, по Щетиновке — четыре артиллерийских и 17 миномётных, по Красному Хутору и Наумовке — три и шесть артснарядов соответственно. Над Красным Хутором с беспилотника также сбросили два взрывных устройства.
В Борисовском районе из миномёта и гранатомёта обстреляли окраину Лозовой Рудки — всего здесь установлено 31 прилёт. По окраинам грайворонских сёл Рождественка и Сподарюшино выпустили девять миномётных снарядов.
В Краснояружском районе, помимо Вязового, ВСУ обстреляли из артиллерии Репяховку, Колотиловку и Прилесье — 13 прилётов. В Логачёвке Валуйского горокруга посадили беспилотник ВСУ.
В Шебекинском горокруге под удар попали Мухин, Новая Таволжанка и Муром. По населённым пунктам выпустили по три миномётных снаряда. Помимо этого, над хутором Мухин сбили беспилотник.