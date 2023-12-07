В Белгородской области под удар ВСУ попали четыре дома и инфраструктурный объект

В остальных населенных пунктах атаки были без серьёзных последствий. В Белгородском районе ВСУ выпустили по Журавлёвке девять артиллерийских снарядов, по Щетиновке — четыре артиллерийских и 17 миномётных, по Красному Хутору и Наумовке — три и шесть артснарядов соответственно. Над Красным Хутором с беспилотника также сбросили два взрывных устройства.