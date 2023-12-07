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Разрушения после обстрела

В Белгородской области под удар ВСУ попали четыре дома и инфраструктурный объект

7 декабря 2023, 08:14
Фото: 1MI
Разрушения после обстрела

ВСУ атаковали Белгородскую область около 140 раз за сутки

Под обстрелами накануне были шесть приграничных районов. Населённые пункты атаковали из артиллерии, миномётов, гранатомётов, беспилотниками. Есть разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

6 декабря ВСУ атаковали шесть приграничных районов Белгородской области. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения в нескольких населённых пунктах.

В результате падения осколков от сбитых беспилотников в Репном в Белгородском районе пострадали три частных дома. В них выбило окна, посекло фасады и заборы.

От миномётного обстрела Козинки в Грайворонском горокруге пострадал частный дом. Осколками снаряда в нём пробило крышу, посекло фасад, выбило окна. Всего в селе установлено 16 прилётов. В тот же день в Грайворонском горокруге дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект. Ещё один ударил по пункту пропуска «Грайворон».

По Вязовому в Краснояружском районе ударили 14 артиллерийскими снарядами. В результате повреждения получила линия электропередачи. Её работу уже восстановили.

В остальных населенных пунктах атаки были без серьёзных последствий. В Белгородском районе ВСУ выпустили по Журавлёвке девять артиллерийских снарядов, по Щетиновке — четыре артиллерийских и 17 миномётных, по Красному Хутору и Наумовке — три и шесть артснарядов соответственно. Над Красным Хутором с беспилотника также сбросили два взрывных устройства.

В Борисовском районе из миномёта и гранатомёта обстреляли окраину Лозовой Рудки — всего здесь установлено 31 прилёт. По окраинам грайворонских сёл Рождественка и Сподарюшино выпустили девять миномётных снарядов.

В Краснояружском районе, помимо Вязового, ВСУ обстреляли из артиллерии Репяховку, Колотиловку и Прилесье — 13 прилётов. В Логачёвке Валуйского горокруга посадили беспилотник ВСУ.

В Шебекинском горокруге под удар попали Мухин, Новая Таволжанка и Муром. По населённым пунктам выпустили по три миномётных снаряда. Помимо этого, над хутором Мухин сбили беспилотник.

Два дома и экскаватор пострадали при обстрелах Белгородской области
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