Семь районов Белгородской области пострадали от ВСУ: атаковали дронами-камикадзе

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
12 ноября губернатор Белгородской области уже традиционно опубликовал статистику ударов ВСУ по территории региона за прошедшие сутки. По данным Вячеслава Гладкова, 11 ноября под огнём украинских военных оказались семь муниципалитетов Белгородской области.
В Белгородском районе российским военным удалось посадить дрон-камикадзе. Средства РЭБ сработали в селе Солнцевка. Тем же днём над посёлком Дубовое сбили вражеский беспилотник. По селу Красный Хутор ВСУшники выпустили один артиллерийский снаряд. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.
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16 прилётов за сутки зафиксировали в селе Богун-Городок Борисовского района. Здесь также удалось избежать жертв и разрушений, чего не скажешь об атаке на окраину хутора Лозовая Рудка. Противник выпустил по хутору дрон-камикадзе, который повредил экскаватор.
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В городе Валуйки Валуйского горокруга ЛЭП и три частных дома повреждены в результате трёх ударов из РСЗО «Град». В домах выбиты окна, посечены фасады, крыши, забор, баня. Также между железнодорожными путями обнаружили воронку. Повреждены пять вагонов: посечены колеса и тормозное оборудование. НИкто из мирных жителей не пострадал.
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По Волоконовскому району били из миномётов. Три прилёта зафиксировали на окраине хутора Старый. Пострадавших и разрушений нет. Один снаряд прилетел по окраине села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Репяховка. Сообщают о восьми прилётах. Ни в одном из этих населённых пунктов не обнаружили пострадавших и разрушений.⠀
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По Шебекинскому горокругу в субботу били из различных орудий: пять миномётных снарядов прилетели по селу Муром, три танковых снаряда — по селу Середа, по селу Терезовка — четыре миномётных и шесть артиллерийских снарядов, а также 20 гранатометных выстрелов. Село Белянка пытались атаковать двумя дронами-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.
Об уничтожении одного БПЛА над территорией Белгородской области утром 12 ноября сообщило Минобороны РФ. Над каким конкретно районом или горокругом удалось сбить вражеский объект, не уточнили.