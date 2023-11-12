Семь районов Белгородской области пострадали от ВСУ: атаковали дронами-камикадзе

В Белгородском районе российским военным удалось посадить дрон-камикадзе. Средства РЭБ сработали в селе Солнцевка. Тем же днём над посёлком Дубовое сбили вражеский беспилотник. По селу Красный Хутор ВСУшники выпустили один артиллерийский снаряд. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

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16 прилётов за сутки зафиксировали в селе Богун-Городок Борисовского района. Здесь также удалось избежать жертв и разрушений, чего не скажешь об атаке на окраину хутора Лозовая Рудка. Противник выпустил по хутору дрон-камикадзе, который повредил экскаватор.

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В городе Валуйки Валуйского горокруга ЛЭП и три частных дома повреждены в результате трёх ударов из РСЗО «Град». В домах выбиты окна, посечены фасады, крыши, забор, баня. Также между железнодорожными путями обнаружили воронку. Повреждены пять вагонов: посечены колеса и тормозное оборудование. НИкто из мирных жителей не пострадал.

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По Волоконовскому району били из миномётов. Три прилёта зафиксировали на окраине хутора Старый. Пострадавших и разрушений нет. Один снаряд прилетел по окраине села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Репяховка. Сообщают о восьми прилётах. Ни в одном из этих населённых пунктов не обнаружили пострадавших и разрушений.⠀

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По Шебекинскому горокругу в субботу били из различных орудий: пять миномётных снарядов прилетели по селу Муром, три танковых снаряда — по селу Середа, по селу Терезовка — четыре миномётных и шесть артиллерийских снарядов, а также 20 гранатометных выстрелов. Село Белянка пытались атаковать двумя дронами-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.