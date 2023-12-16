Артиллерия, миномёты и беспилотники: ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область

В Борисовском районе в селе Богун-Городок зафиксировали четыре гранатомётных выстрела, три прилёта из миномёта зафиксировали в хуторе Старый Волоконовского района. В Краснояружском районе противник ударил по окраине Задорожного — три прилёта из артиллерии. Над Репяховкой сработала ПВО и сбила БПЛА самолётного типа.