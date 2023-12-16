Артиллерия, миномёты и беспилотники: ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Атакам ВСУ 15 декабря подверглись пять районов Белгородской области. Во всех случаях обошлось без последствий.
В Белгородском районе противник ударил по Журавлёвке четырьмя артиллерийскими снарядами, по Щетиновке — двумя гранатомётными выстрелами. В Красном Хуторе и Журавлёвке с беспилотника сбросили три и четыре осколочных боеприпаса соответственно.
В Борисовском районе в селе Богун-Городок зафиксировали четыре гранатомётных выстрела, три прилёта из миномёта зафиксировали в хуторе Старый Волоконовского района. В Краснояружском районе противник ударил по окраине Задорожного — три прилёта из артиллерии. Над Репяховкой сработала ПВО и сбила БПЛА самолётного типа.
Также под обстрелами был Шебекинский горокруг. ВСУ нанесли 13 миномётных снарядов по МАПП «Шебекино», по два — по Новой Таволжанке и Мурому. Кроме того, в Новой Таволжанке противник сбросил с дрона осколочный боеприпас.