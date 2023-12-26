Два дрона-камикадзе атаковали экскаватор в Белгородской области

Под миномётным обстрелом в Шебекинском горокруге накануне были Новая Таволжанка, Белянка и автомобильный пункт пропуска «Шебекино». По ним в общей сложности выпустили восемь снарядов. Ещё одним ВСУ ударили по окраине хутора Старый в Волоконовском районе.