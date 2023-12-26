Два дрона-камикадзе атаковали экскаватор в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Два дрона-камикадзе атаковали экскаватор в Борисовском районе. Произошло это на окраине Лозовой Рудки. Последствий нет.
Ещё один дрон-камикадзе 25 декабря упал в Середе. Помимо этого, над шебекинским селом с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас.
Два человека накануне пострадали в результате миномётного обстрела хутора Марьино. У мужчин — минно-взрывные травмы. Состояние раненых врачи оценивают как средней степени тяжести. Всего установлено пять прилётов.
Под миномётным обстрелом в Шебекинском горокруге накануне были Новая Таволжанка, Белянка и автомобильный пункт пропуска «Шебекино». По ним в общей сложности выпустили восемь снарядов. Ещё одним ВСУ ударили по окраине хутора Старый в Волоконовском районе.
Белгородский район накануне обстреляли из артиллерии. По Журавлёвке выпустили 22 снаряда, по пункту пропуска «Нехотеевка» — семь. Ещё один прилёт зафиксировали на окраине села Надёжевка в Краснояружском районе.