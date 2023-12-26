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Обстрел

Два дрона-камикадзе атаковали экскаватор в Белгородской области

26 декабря 2023, 07:21
Фото: 1MI
Обстрел

Белгородскую область за день атаковали более 40 раз

25 декабря под ударом были пять районов. Есть пострадавшие — мужчин госпитализировали. Что известно об атаках на регион, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Два дрона-камикадзе атаковали экскаватор в Борисовском районе. Произошло это на окраине Лозовой Рудки. Последствий нет.

Ещё один дрон-камикадзе 25 декабря упал в Середе. Помимо этого, над шебекинским селом с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас.

Два человека накануне пострадали в результате миномётного обстрела хутора Марьино. У мужчин — минно-взрывные травмы. Состояние раненых врачи оценивают как средней степени тяжести. Всего установлено пять прилётов.

Под миномётным обстрелом в Шебекинском горокруге накануне были Новая Таволжанка, Белянка и автомобильный пункт пропуска «Шебекино». По ним в общей сложности выпустили восемь снарядов. Ещё одним ВСУ ударили по окраине хутора Старый в Волоконовском районе.

Белгородский район накануне обстреляли из артиллерии. По Журавлёвке выпустили 22 снаряда, по пункту пропуска «Нехотеевка» — семь. Ещё один прилёт зафиксировали на окраине села Надёжевка в Краснояружском районе.

Что известно о состоянии белгородских дорожников, раненных при атаке ВСУ на мост
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