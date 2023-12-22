ВСУ обстреляли село в Белгородской области: повреждена линия электропередачи

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Вечером 22 декабря под обстрел ВСУ попало село Теребрено Краснояружского района. По предварительным данным, никто не пострадал.
В ходе обстрела была повреждена линия электропередачи. Под отключение попадают абоненты села Теребрено и поселка Задорожный, сообщил Вячеслав Гладков.
Аварийные службы приступят к ликвидации последствий в светлое время суток.
Вячеслав Гладков
Напомним, что сегодня, 22 декабря, под обстрелом оказалась окраина Шебекино. В одном из домов взрывной волной выбило окна и посекло фасад.