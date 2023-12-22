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Published Сегодня, 17:44

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Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области

ВСУ обстреляли село в Белгородской области: повреждена линия электропередачи

22 декабря 2023, 17:44
Фото: Bel.ru

Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области

Среди мирных жителей никто не пострадал. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Вечером 22 декабря под обстрел ВСУ попало село Теребрено Краснояружского района. По предварительным данным, никто не пострадал.

В ходе обстрела была повреждена линия электропередачи. Под отключение попадают абоненты села Теребрено и поселка Задорожный, сообщил Вячеслав Гладков.

Аварийные службы приступят к ликвидации последствий в светлое время суток.
Вячеслав Гладков

Напомним, что сегодня, 22 декабря, под обстрелом оказалась окраина Шебекино. В одном из домов взрывной волной выбило окна и посекло фасад.

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#Белгородская область#Происшествия#Краснояружский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Обстрел#Повреждения#Обстрел ВСУ
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