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Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Обстрел

Два человека ранены после миномётного обстрела Белгородской области

25 декабря 2023, 11:54
Фото: 1MI
Обстрел

Белгородцы пострадали при обстреле хутора Марьино

Пострадали двое мужчин, у них минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Состояние пострадавших оценили как средней степени тяжести, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

25 декабря под миномётный обстрел попал хутор Марьино в Шебекинском горокруге. Есть пострадавшие.

У мужчин — минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Состояние пострадавших оценивают как средней степени тяжести. Раненых доставили в горбольницу № 2 Белгорода, врачи оказывают им необходимую помощь.

Напомним, что в результате атаки дрона-камикадзе на мост в Грайворонском горокруге 23 декабря пострадали пятеро дорожников. Мужчины занимались ремонтом, когда случилось происшествие. Состояние одного из пострадавших оценили как тяжёлое, он оставался в реанимации.

Накануне, 24 декабря, ВСУ ударили по Белгородской области более 70 раз.

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