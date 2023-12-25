Два человека ранены после миномётного обстрела Белгородской области

Напомним, что в результате атаки дрона-камикадзе на мост в Грайворонском горокруге 23 декабря пострадали пятеро дорожников. Мужчины занимались ремонтом, когда случилось происшествие. Состояние одного из пострадавших оценили как тяжёлое, он оставался в реанимации.