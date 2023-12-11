Темп усилить, качество оставить: в Белгородской области ремонтируют обстрелянные дома

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Как сообщила глава района Анна Куташова, число обстрелянных домов «прирастает» вторую неделю. Так, только за прошлую количество повреждённых строений увеличилось на пять.
Восстановили за тот же период одно домовладение. Ещё три восстановят до 15 декабря, два — до 24 декабря, оставшиеся пять — до 29 декабря.
Материалы все заказаны. Там в основном ворота, фасады. Сложных объектов нет.
Анна Куташова
Глава Владимир Жданов доложил, что здесь за прошлую неделю восстановили 76 домов. Ещё 418 в работе.
Глава Геннадий Бондарев сообщил, что в горокруге за неделю восстановили 12 домов. Осталось в работе 18 домовладений: завершить ремонт планируют к понедельнику.
Алексей Дыбов рассказал, что в муниципалитете за неделю восстановили девять пострадавших домов. Осталось 78: работы уже активизировали работы, вышли шесть бригад — в общей сумме 29 человек.
До конца месяца мы полностью восстановим незначительные повреждения. 14 глобальных объектов с крупным строительством перейдёт на следующий год.
Алексей Дыбов
Ход работ прокомментировал губернатор Гладков.
Последний объезд вызвал у меня большое количество замечаний. На этой неделе ещё приеду и посмотрю. Жалоб было много со стороны жителей. Надеюсь, Александр Иванович [Дыбов], выводы вы сделали, и дополнительные бригады вам выделили.
Вячеслав Гладков
Глава региона добавил, что при необходимости районы могут договариваться с другими районами. В правительстве области готовы содействовать деньги: главное — усилить темпы усилить, но не потерять при этом качество.
Татьяна Киричкова доложила, что в муниципалитете за неделю восстановили ещё четыре дома. В работе осталось три: один из них жилой. Работы уже находятся в стадии завершения, и в срок до 20 декабря их должны закончить.