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Published Сегодня, 10:35

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Обстрел Новой Таволжанки

Дом белгородцев пострадал от осколков снарядов при новом обстреле

28 декабря 2023, 10:35
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Обстрел Новой Таволжанки

ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области

В доме выбило окна, посекло фасад. На месте происшествия уже работает комиссия по оценке ущерба, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

28 декабря ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Есть разрушения в частном жилом доме. В здании выбиты окна, посечён фасад. Осколками снарядов также задело забор. На месте происшествия уже работает комиссия по оценке ущерба.

Раненых среди мирных жителей нет.

Это не единственная атака ВСУ на Белгородскую область за сегодняшний день. Под обстрел ранее попала Дроновка в Грайворонском горокруге. От осколков снарядов пострадали линии газо- и электроснабжения. Сообщалось, что аварийные службы оперативно приступят к ликвидации последствий.

Помимо этого, 28 декабря стало известно, что в реанимации скончался один из рабочих, пострадавших от атаки ВСУ на мост. Мужчина умер в результате кардиогенного шока. По мосту ударили 23 декабря, всего пострадали пять человек.

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