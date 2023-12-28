Дом белгородцев пострадал от осколков снарядов при новом обстреле

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
28 декабря ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Есть разрушения в частном жилом доме. В здании выбиты окна, посечён фасад. Осколками снарядов также задело забор. На месте происшествия уже работает комиссия по оценке ущерба.
Раненых среди мирных жителей нет.
Это не единственная атака ВСУ на Белгородскую область за сегодняшний день. Под обстрел ранее попала Дроновка в Грайворонском горокруге. От осколков снарядов пострадали линии газо- и электроснабжения. Сообщалось, что аварийные службы оперативно приступят к ликвидации последствий.
Помимо этого, 28 декабря стало известно, что в реанимации скончался один из рабочих, пострадавших от атаки ВСУ на мост. Мужчина умер в результате кардиогенного шока. По мосту ударили 23 декабря, всего пострадали пять человек.