Множественные ранения головы, живота и ног: белгородец пострадал при атаке ВСУ

При атаке ВСУ на село Мокрая Орловка в Грайворонском горокруге пострадал мужчина. По населённому пункту ударили дроном-камикадзе. В этот момент белгородец был на улице. Он получил ранения головы, живота и ног. Ему окажут медпомощь в Белгороде.