Множественные ранения головы, живота и ног: белгородец пострадал при атаке ВСУ

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
При атаке ВСУ на село Мокрая Орловка в Грайворонском горокруге пострадал мужчина. По населённому пункту ударили дроном-камикадзе. В этот момент белгородец был на улице. Он получил ранения головы, живота и ног. Ему окажут медпомощь в Белгороде.
У пострадавшего множественные осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей. Бригадой скорой помощи он доставляется во вторую городскую больницу города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В самом селе есть разрушения. Повредило частный дом: выбиты окна, посечены фасад и забор, пострадала хозпостройка.
Ранее стало известно, что раненный в результате удара ВСУ белгородец умер в реанимации. Противник атаковал мост в Грайворонском горокруге с помощью дрона-камикадзе 23 декабря.