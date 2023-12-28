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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе по белгородскому селу

Множественные ранения головы, живота и ног: белгородец пострадал при атаке ВСУ

28 декабря 2023, 12:33
Фото: 1MI

Мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе по белгородскому селу

ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали село Мокрая Орловка в Грайворонском горокруге. Мужчина в момент атаки был на улице. Он получил множественные осколочные ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

При атаке ВСУ на село Мокрая Орловка в Грайворонском горокруге пострадал мужчина. По населённому пункту ударили дроном-камикадзе. В этот момент белгородец был на улице. Он получил ранения головы, живота и ног. Ему окажут медпомощь в Белгороде.

У пострадавшего множественные осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей. Бригадой скорой помощи он доставляется во вторую городскую больницу города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В самом селе есть разрушения. Повредило частный дом: выбиты окна, посечены фасад и забор, пострадала хозпостройка.

Ранее стало известно, что раненный в результате удара ВСУ белгородец умер в реанимации. Противник атаковал мост в Грайворонском горокруге с помощью дрона-камикадзе 23 декабря.

Раненный в результате атаки ВСУ на мост белгородец скончался в реанимации
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