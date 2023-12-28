Снова под огнём: белгородцы на время остались без света и газа после атаки ВСУ

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Сегодня, 28 декабря, под обстрел ВСУ попала окраина села Дроновка Грайворонского городского округа. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадавших в результате атаки нет.
Однако в населённом пункте зафиксировали повреждения: осколки снарядов попали по линиям газо- и электроснабжения.
Оперативные и аварийные службы приступят к восстановлению уже в ближайшее время.
Сегодня также стало известно о смерти пострадавшего при атаке ВСУ на мост в Грайворонском округе. Один из рабочих, Сергей Николаевич, умер этой ночью от кардиогенного шока. Мужчина несколько дней провёл в реанимации.