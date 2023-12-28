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Published Сегодня, 09:56

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Обстрел

Снова под огнём: белгородцы на время остались без света и газа после атаки ВСУ

28 декабря 2023, 09:56
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ атаковали Дроновку в Белгородской области

Под огнём оказался населённый пункт Грайворонского округа. Пострадавших нет, однако зафиксированы разрушения. Подробности происшествия сообщил глава региона.

Сегодня, 28 декабря, под обстрел ВСУ попала окраина села Дроновка Грайворонского городского округа. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадавших в результате атаки нет.

Однако в населённом пункте зафиксировали повреждения: осколки снарядов попали по линиям газо- и электроснабжения.

Оперативные и аварийные службы приступят к восстановлению уже в ближайшее время.

Сегодня также стало известно о смерти пострадавшего при атаке ВСУ на мост в Грайворонском округе. Один из рабочих, Сергей Николаевич, умер этой ночью от кардиогенного шока. Мужчина несколько дней провёл в реанимации.

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#Белгородская область#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Повреждения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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