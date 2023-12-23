Число раненных при атаке ВСУ дорожников увеличилось

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Стали известны новые подробности атаки ВСУ на Грайворонский горокруг. Число пострадавших увеличилось до пяти.
Как оказалось, ещё двое мужчин самостоятельно обратились к врачам. У одно из них — минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги. У второго — ранения правой руки и ноги. Обоих пациентов перевели в больницу в Белгороде.
Состояние пятерых пострадавших оценивают как средней степени тяжести.
Атака произошла днём 23 декабря. ВСУ ударили по мосту дроном-камикадзе. В этот момент на объекте работали дорожники.
Состояние одного из пострадавших ранее оценили как тяжёлое.
Ещё один удар ВСУ сегодня нанесли по Мокрой Орловке. Повреждены три дома. Пострадавших среди мирных жителей нет.