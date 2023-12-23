Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:11

Published Сегодня, 16:11

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

От атаки ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек

Число раненных при атаке ВСУ дорожников увеличилось

23 декабря 2023, 16:11
Фото: 1MI

От атаки ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек

Ещё двое мужчин обратились к медикам. Состояние всех пострадавших оценивают как средней степени тяжести. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Стали известны новые подробности атаки ВСУ на Грайворонский горокруг. Число пострадавших увеличилось до пяти.

Как оказалось, ещё двое мужчин самостоятельно обратились к врачам. У одно из них — минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги. У второго — ранения правой руки и ноги. Обоих пациентов перевели в больницу в Белгороде.

Состояние пятерых пострадавших оценивают как средней степени тяжести.

Атака произошла днём 23 декабря. ВСУ ударили по мосту дроном-камикадзе. В этот момент на объекте работали дорожники.

Состояние одного из пострадавших ранее оценили как тяжёлое.

Ещё один удар ВСУ сегодня нанесли по Мокрой Орловке. Повреждены три дома. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Пробита крыша и выбиты окна: Гладков озвучил последствия обстрела белгородского села
Узнать подробнее
Читайте также:
Разбитые окна и посечённый фасад: белгородцы опубликовали кадры последствий обстрелаПоследствия ночного обстрела ВСУ коснулись более 3,5 тыс. белгородских семей8 млрд рублей ущерба нанесли обстрелы ВСУ предприятиям в Шебекинском округе
#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Инна Рогова#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Дорожники#Приграничье#СВО#Обстрел ВСУ#Дрон-камикадзе
Подпишитесь
Трое рабочих пострадали при атаке дрона в Белгородской области
Сегодня, 12:08
Новогодняя сказка, хоть и без снега: запечатлели прогулку по вечернему Белгороду
Вчера, 10:19
В Белгородской области с неба падали «деньги»? Журналист рассказал о событиях в 60-х
Сегодня, 08:15
Трое белгородских детей спустя два года смогли вернуться домой с Украины
Вчера, 14:27
В Белгородской области обнаружили субштамм коронавируса «Эрис»
Сегодня, 10:23
В Белгороде почистят пруды, а в Старом Осколе — реки: Гладков озвучил планы на 2024-й
Сегодня, 06:59