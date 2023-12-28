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Скорая

Раненный в результате атаки ВСУ на мост белгородец скончался в реанимации

28 декабря 2023, 09:22
Фото: 1MI
Скорая

Скончался рабочий, пострадавший от атаки на мосту в Белгородской области

Сергей Николаевич умер минувшей ночью. Печальную новость сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Всего от атаки ВСУ на мост пострадали пятеро дорожников.
Сюжет
Обстрел

Один из рабочих, пострадавших от атаки ВСУ на мост в Грайворонском горокруге, скончался в реанимации. Произошло это минувшей ночью. Мужчина скончался от кардиогенного шока.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким. Понимаю, что боль утраты ничто не сможет облегчить, но мы будем всячески поддерживать и помогать всем, что в наших силах», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали мост в Грайворонском горокруге дроном-камикадзе 23 декабря. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток, ранены мужчины.

Изначально сообщалось, что пострадали трое дорожников, занимавшихся работами на объекте. Спустя время стало известно, что число раненых увеличилось до пяти.

Все мужчины получили минно-взрывные травмы. Состояние четверых пострадавших оценивали как средней степени тяжести. Ещё один рабочий, скончавшийся минувшей ночью, находился в реанимации в тяжёлом состоянии.

Что известно о состоянии белгородских дорожников, раненных при атаке ВСУ на мост
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