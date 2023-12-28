Раненный в результате атаки ВСУ на мост белгородец скончался в реанимации

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Один из рабочих, пострадавших от атаки ВСУ на мост в Грайворонском горокруге, скончался в реанимации. Произошло это минувшей ночью. Мужчина скончался от кардиогенного шока.
«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким. Понимаю, что боль утраты ничто не сможет облегчить, но мы будем всячески поддерживать и помогать всем, что в наших силах», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
ВСУ атаковали мост в Грайворонском горокруге дроном-камикадзе 23 декабря. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток, ранены мужчины.
Изначально сообщалось, что пострадали трое дорожников, занимавшихся работами на объекте. Спустя время стало известно, что число раненых увеличилось до пяти.
Все мужчины получили минно-взрывные травмы. Состояние четверых пострадавших оценивали как средней степени тяжести. Ещё один рабочий, скончавшийся минувшей ночью, находился в реанимации в тяжёлом состоянии.