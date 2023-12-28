Воронки в земле, посечённые фасад и авто: последствия обстрела белгородского села

В Сети опубликовали фото с места обстрела. На кадрах видно, что из-за попавших снарядов в земле образовались воронки. У одного из зданий посекло фасад. Кроме того, из-за атаки противника пострадал автомобиль. Также, по данным источника, в одном частном доме выбило окна.