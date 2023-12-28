Воронки в земле, посечённые фасад и авто: последствия обстрела белгородского села

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Сегодня днём, 28 декабря, ВСУ обстреляли село Дроновка в Грайворонском горокруге. Под огонь попала окраина населённого пункта. Никто не пострадал, но есть разрушения.
В Сети опубликовали фото с места обстрела. На кадрах видно, что из-за попавших снарядов в земле образовались воронки. У одного из зданий посекло фасад. Кроме того, из-за атаки противника пострадал автомобиль. Также, по данным источника, в одном частном доме выбило окна.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что осколки снарядов попали по линиям газо- и электроснабжения. К восстановительным работам вскоре должны приступить оперативные и аварийные службы.
Ещё сегодня под огнём ВСУ была Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Разрушения зафиксировали в частном доме: выбило окна, посекло фасад, задело забор.