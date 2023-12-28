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Published Сегодня, 11:49

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Updated Сегодня, 11:51

Последствия обстрела Дроновки 28 декабря

Воронки в земле, посечённые фасад и авто: последствия обстрела белгородского села

28 декабря 2023, 11:49
Фото: Telegram-канал «Радар Белгород»
Последствия обстрела Дроновки 28 декабря

В Сети опубликовали кадры с места обстрела Дроновки в Белгородской области

Днём 28 декабря ВСУ атаковали окраину села Дроновка в Грайворонском горокруге. Есть разрушения. Фото с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Радар Белгород».
Сюжет
Обстрел

Сегодня днём, 28 декабря, ВСУ обстреляли село Дроновка в Грайворонском горокруге. Под огонь попала окраина населённого пункта. Никто не пострадал, но есть разрушения.

В Сети опубликовали фото с места обстрела. На кадрах видно, что из-за попавших снарядов в земле образовались воронки. У одного из зданий посекло фасад. Кроме того, из-за атаки противника пострадал автомобиль. Также, по данным источника, в одном частном доме выбило окна.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что осколки снарядов попали по линиям газо- и электроснабжения. К восстановительным работам вскоре должны приступить оперативные и аварийные службы.

Ещё сегодня под огнём ВСУ была Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Разрушения зафиксировали в частном доме: выбило окна, посекло фасад, задело забор.

Последствия обстрела Дроновки 28 декабряПоследствия обстрела Дроновки 28 декабря
Последствия обстрела Дроновки 28 декабряПоследствия обстрела Дроновки 28 декабря
Последствия обстрела Дроновки 28 декабряПоследствия обстрела Дроновки 28 декабря
Последствия обстрела Дроновки 28 декабряПоследствия обстрела Дроновки 28 декабря
Последствия обстрела Дроновки 28 декабря
Фото: Telegram-канал «Радар Белгород»
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