Утром в Белгороде было громко. Что произошло?

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Ранним утром 29 декабря белгородцев разбудили громкие звуки. Жители столицы региона и Белгородского района слышали их сегодня около шести и восьми часов утра.
Однако переживать не о чем: по нашим данным, громкие звуки были связаны с работой российских военнослужащих.
Официальных комментариев пока не поступало.
Напомним, что последний раз громко в Белгородской области было ночью 20 декабря. На тот момент не было известно, с чем связаны звуки, однако украинские издания сообщали о серии взрывов на востоке страны.