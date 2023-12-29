Утром в Белгороде было громко. Что произошло?

Белгородцев испугали утренние взрывы

Жители Белгорода и Белгородского района ранним утром услышали серию громких звуков, которая повторялась в шесть и в восемь часов утра. Официальных комментариев на эту тему не было, однако, по нашим данным, работали ВС РФ.