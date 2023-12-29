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Белгородцев испугали утренние взрывы

Утром в Белгороде было громко. Что произошло?

29 декабря 2023, 06:14
Фото: Midjourney

Белгородцев испугали утренние взрывы

Жители Белгорода и Белгородского района ранним утром услышали серию громких звуков, которая повторялась в шесть и в восемь часов утра. Официальных комментариев на эту тему не было, однако, по нашим данным, работали ВС РФ.

Ранним утром 29 декабря белгородцев разбудили громкие звуки. Жители столицы региона и Белгородского района слышали их сегодня около шести и восьми часов утра.

Однако переживать не о чем: по нашим данным, громкие звуки были связаны с работой российских военнослужащих.

Официальных комментариев пока не поступало.

Напомним, что последний раз громко в Белгородской области было ночью 20 декабря. На тот момент не было известно, с чем связаны звуки, однако украинские издания сообщали о серии взрывов на востоке страны.

Стало известно, почему ночью в Белгороде было громко
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Взрывы#Громкие звуки#Александра Склярова
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