Гладков назвал причину взрывов в Белгороде

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Над Белгородом в районе 15:00 было громко. Очевидцы сообщали, что после серии взрывов в небе над городом остались характерные белые следы.
По информации губернатора Вячеслава Гладкова, над Белгородом сработала система ПВО. Воздушную цель сбили на подлёте к городу.
Точной информации о последствиях пока нет. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.
Напомним, что при обстреле Вязового в Краснояружском районе пострадали дом и хозпостройка. В результате атаки из РСЗО «Град» в Уразово разрушения насчитали в 20 домах.
Громко в Белгороде было и утром 29 декабря. Однако тогда взрывы были связаны с работой военнослужащих ВС РФ.