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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Следы в небе после взрывов

Гладков назвал причину взрывов в Белгороде

29 декабря 2023, 12:22
Фото: Bel.ru
Следы в небе после взрывов

В Белгороде сработала ПВО

Воздушную цель сбили на подлёте к городу. Информация о последствиях уточняется, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Над Белгородом в районе 15:00 было громко. Очевидцы сообщали, что после серии взрывов в небе над городом остались характерные белые следы.

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, над Белгородом сработала система ПВО. Воздушную цель сбили на подлёте к городу.

Точной информации о последствиях пока нет. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним, что при обстреле Вязового в Краснояружском районе пострадали дом и хозпостройка. В результате атаки из РСЗО «Град» в Уразово разрушения насчитали в 20 домах.

Громко в Белгороде было и утром 29 декабря. Однако тогда взрывы были связаны с работой военнослужащих ВС РФ.

Неспокойный день продолжается: взрывы раздались над Белгородом
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