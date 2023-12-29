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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Следы в небе после взрывов

Неспокойный день продолжается: взрывы раздались над Белгородом

29 декабря 2023, 12:08
Фото: Bel.ru
Следы в небе после взрывов

Над Белгородом вновь было громко

Шумно в столице региона было в районе 15:00. Официальной информации о том, с чем связаны взрывы, пока не было.

Днём 29 декабря над Белгородом вновь было громко. Так называемые бахи раздались над городом в районе 15:00. Отчётливо слышали взрывы в том числе жители Харгоры. В небе после бахов остались характерные следы.

С чем связаны громкие звуки, пока неизвестно. Официальной информации не было.

Громко в Белгороде было и утром 29 декабря. Взрывы над городом раздались в районе шести и восьми часов утра. Сообщалось, что громкие звуки связаны с работой ВС РФ.

В регионе тем временем тоже неспокойно. ВСУ ранее обстреляли Вязовое в Краснояружском районе. Пострадал один частный жилой дом: в нём посечён фасад. Повреждения получила и хозпостройка.

Помимо этого, ВСУ 29 декабря обстреляли Уразово в Валуйском горокруге. В результате атаки из РСЗО «Град» разрушения есть в 20 частных домах.

В обоих случаях обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

Дом белгородцев пострадал при обстреле ВСУ
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