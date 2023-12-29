Неспокойный день продолжается: взрывы раздались над Белгородом

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Днём 29 декабря над Белгородом вновь было громко. Так называемые бахи раздались над городом в районе 15:00. Отчётливо слышали взрывы в том числе жители Харгоры. В небе после бахов остались характерные следы.
С чем связаны громкие звуки, пока неизвестно. Официальной информации не было.
Громко в Белгороде было и утром 29 декабря. Взрывы над городом раздались в районе шести и восьми часов утра. Сообщалось, что громкие звуки связаны с работой ВС РФ.
В регионе тем временем тоже неспокойно. ВСУ ранее обстреляли Вязовое в Краснояружском районе. Пострадал один частный жилой дом: в нём посечён фасад. Повреждения получила и хозпостройка.
Помимо этого, ВСУ 29 декабря обстреляли Уразово в Валуйском горокруге. В результате атаки из РСЗО «Град» разрушения есть в 20 частных домах.
В обоих случаях обошлось без пострадавших среди мирных жителей.