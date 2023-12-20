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Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Белгородцев разбудили взрывы

Стало известно, почему ночью в Белгороде было громко

20 декабря 2023, 06:19
Фото: Midjourney

Белгородцев разбудили взрывы

Ночью белгородцы проснулись от громких звуков. Официального комментария пока не было, однако украинские издания сообщают о ночной атаке на Харьков.

Ночью 20 декабря над территорией Белгородской области раздались взрывы. Что это было, точно пока не известно. Официальных комментариев не было.

В то же время украинские СМИ сообщали о ночной атаке на Харьков. На востоке страны раздалось несколько взрывов, сообщило издание «Зеркало недели».

Отметим, что вечером 19 декабря под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Пострадавших среди мирных жителей нет, однако повреждения получила линия электропередачи.

Белгородское село попало под обстрел ВСУ
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