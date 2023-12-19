Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:39

Published Сегодня, 20:39

Modified Сегодня, 20:43

Updated Сегодня, 20:43

Белгородское село попало под обстрел ВСУ

Белгородское село попало под обстрел ВСУ

19 декабря 2023, 20:39
Фото: Bel.ru
Обошлось без пострадавших. Под ударом оказалось село Вязовое Краснояружского района. Повреждена линия электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Вечером 19 декабря под обстрелом ВСУ оказалось село Вязовое в Краснояружском районе. Пострадавших нет. Повреждения получила линия электропередачи.

К ликвидации последствий аварийные и оперативные службы приступят после согласования с Министерством обороны, отметил глава региона.

Напомним, что 17 декабря под атакой также оказался Краснояружский район. Пострадали шесть домов. Один из них был разрушен полностью. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

Ранее сообщалось, что на границе вёлся стрелковый бой с ВСУ.

Читайте также:
8 млрд рублей ущерба нанесли обстрелы ВСУ предприятиям в Шебекинском округеПовреждён частный дом: последствия обстрела села в Краснояружском районеЧеловек пострадал, 12 коров погибли: последствия обстрела белгородского посёлка
#Белгородская область#Происшествия#Краснояружский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Обстрел#Повреждения#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
История проблемного детсада под Белгородом дошла до генпрокуратуры
Сегодня, 09:24
Игорь Маковский: «За 22 месяца мы не потеряли ни одного работника в приграничье»
Сегодня, 14:33
Налоговая служба «потеряла» машину бывшего депутата горсовета Белгорода
Сегодня, 11:27
Дорого и не достать: сколько стоят яйца у белгородских производителей?
Сегодня, 14:11
«Меня подставили!»: Халаимов объяснил скандал со своими турфирмами
Сегодня, 12:36
Стало известно, как сильно подорожает техосмотр в Белгородской области в 2024 году
Сегодня, 15:02