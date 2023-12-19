Белгородское село попало под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 20:39
Published Сегодня, 20:39
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Updated Сегодня, 20:43
Вечером 19 декабря под обстрелом ВСУ оказалось село Вязовое в Краснояружском районе. Пострадавших нет. Повреждения получила линия электропередачи.
К ликвидации последствий аварийные и оперативные службы приступят после согласования с Министерством обороны, отметил глава региона.
Напомним, что 17 декабря под атакой также оказался Краснояружский район. Пострадали шесть домов. Один из них был разрушен полностью. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.
Ранее сообщалось, что на границе вёлся стрелковый бой с ВСУ.