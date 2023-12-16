Человек пострадал, 12 коров погибли: последствия обстрела белгородского посёлка

16 декабря ВСУ атаковали посёлок Красное в Шебекинском горокруге. Один человек пострадал. В посёлке с беспилотника сбросили взрывное устройства. Из-за этого ранило пассажира «Газели». Он получил ранения рук и ног. Мужчину уже госпитализировали.