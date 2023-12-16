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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Мужчина получил ранения при обстреле посёлка в Белгородской области

Человек пострадал, 12 коров погибли: последствия обстрела белгородского посёлка

16 декабря 2023, 12:33
Фото: 1MI

Мужчина получил ранения при обстреле посёлка в Белгородской области

16 декабря ВСУ атаковали посёлок Красное в Шебекинском горокруге. Пострадал один человек. Атаке из миномёта также подверглась ферма, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

16 декабря ВСУ атаковали посёлок Красное в Шебекинском горокруге. Один человек пострадал. В посёлке с беспилотника сбросили взрывное устройства. Из-за этого ранило пассажира «Газели». Он получил ранения рук и ног. Мужчину уже госпитализировали.

У мужчины осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой он доставлен в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также осколки взрывного устройства повредили саму «Газель» и экскаватор.

Кроме того, в Красном под обстрел из миномёта попала животноводческая ферма. Погибло 12 коров. Осколками снарядов посечены крыша на ферме и сенохранилище. На месте происшествия работают оперативные службы.

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