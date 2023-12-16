Человек пострадал, 12 коров погибли: последствия обстрела белгородского посёлка

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
16 декабря ВСУ атаковали посёлок Красное в Шебекинском горокруге. Один человек пострадал. В посёлке с беспилотника сбросили взрывное устройства. Из-за этого ранило пассажира «Газели». Он получил ранения рук и ног. Мужчину уже госпитализировали.
У мужчины осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой он доставлен в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также осколки взрывного устройства повредили саму «Газель» и экскаватор.
Кроме того, в Красном под обстрел из миномёта попала животноводческая ферма. Погибло 12 коров. Осколками снарядов посечены крыша на ферме и сенохранилище. На месте происшествия работают оперативные службы.