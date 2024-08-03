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Громкие звуки в Белгороде

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2024
В Белгороде снова было громко: что произошло?
3 августа, 18:20
2023
Стало известно, почему ночью в Белгороде было громко
20 декабря 2023, 06:19
В Белгороде раздался взрыв: что это было?
Громко в городе было ближе к 13:00. В небе остались следы, соответствующие фото публикуют в соцсетях. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, сработала система ПВО — сбит беспилотник.
7 августа 2023, 10:20
В Белгороде и Белгородском районе снова было громко
15 марта 2023, 08:42
Белгородцев разбудили громкие звуки: в городе и области неспокойно
28 января 2023, 20:05
В небе над Белгородом раздалось несколько взрывов
16 января 2023, 23:37
2022
Новый год в Белгороде начался со звуков взрыва в небе
Через 20 минут после боя курантов жители Белгорода и пригорода услышали звук, похожий на взрыв.
31 декабря 2022, 21:35
В небе над Белгородом снова было громко
10 ноября 2022, 08:36

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