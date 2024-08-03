Громкие звуки в Белгороде

В Белгороде раздался взрыв: что это было?

Громко в городе было ближе к 13:00. В небе остались следы, соответствующие фото публикуют в соцсетях. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, сработала система ПВО — сбит беспилотник.