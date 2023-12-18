8 млрд рублей ущерба нанесли обстрелы ВСУ предприятиям в Шебекинском округе

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
В ходе объединённой пресс-конференции с прямой линией президента России Владимира Путина вопрос задала жительница Шебекинского округа Белгородской области. Она попросила президента помочь региональному бизнесу с восстановлением после обстрелов. Тогда глава страны идею поддержал и сообщил о необходимости создания в области особой экономической зоны.
Журналисты программы «Вести» посетили Шебекино и пообщались с обратившейся к президенту Оксаной Косициной. Выяснилось, что несколько снарядов ВСУ попали в предприятие женщины по производству красок: тяжелоранеными оказались трое сотрудников. Однако после окончания обстрела на завод вновь вернулись рабочие: они вывезли токсичные компоненты, вставили окна и залатали дыры в крыше.
Макаронное производство в Шебекино тоже пострадало: из-за этого рабочий процесс пришлось остановить на месяц. Но заработную плату сотрудники получали и во время вынужденного отпуска.
Всего же от обстрелов пострадало около 400 предприятий, а точный ущерб пока не известен, но он близок к 8 млрд рублей.
В самом начале строительные бригады работали в Шебекино в касках и бронежилетах, а уже выполненную работу приходилось переделывать по несколько раз. Однако сейчас ситуация в округе стала спокойнее, сообщает гендиректор одной из строительных компаний.
Журналисты также пообщались с местными жителями, чей дом был разрушен прямым попаданием снаряда ВСУ. Долгое время белгородская семья прожила в пункте временного размещения, но Новый год они встретят уже в отстроенном заново доме.