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Разрушения после обстрела

8 млрд рублей ущерба нанесли обстрелы ВСУ предприятиям в Шебекинском округе

18 декабря 2023, 08:31
Фото: 1MI
Разрушения после обстрела

От обстрелов пострадало более 400 предприятий в Шебекинском округе

Журналисты «России-1» посетили Шебекинский округ и пообщались с директорами повреждённых фабрик, руководством строительных компаний и с местными жителями, чьи дома оказались разрушены прямыми попаданиями снарядов.
Сюжет
СВО

В ходе объединённой пресс-конференции с прямой линией президента России Владимира Путина вопрос задала жительница Шебекинского округа Белгородской области. Она попросила президента помочь региональному бизнесу с восстановлением после обстрелов. Тогда глава страны идею поддержал и сообщил о необходимости создания в области особой экономической зоны.

Журналисты программы «Вести» посетили Шебекино и пообщались с обратившейся к президенту Оксаной Косициной. Выяснилось, что несколько снарядов ВСУ попали в предприятие женщины по производству красок: тяжелоранеными оказались трое сотрудников. Однако после окончания обстрела на завод вновь вернулись рабочие: они вывезли токсичные компоненты, вставили окна и залатали дыры в крыше.

Макаронное производство в Шебекино тоже пострадало: из-за этого рабочий процесс пришлось остановить на месяц. Но заработную плату сотрудники получали и во время вынужденного отпуска.

Всего же от обстрелов пострадало около 400 предприятий, а точный ущерб пока не известен, но он близок к 8 млрд рублей.

В самом начале строительные бригады работали в Шебекино в касках и бронежилетах, а уже выполненную работу приходилось переделывать по несколько раз. Однако сейчас ситуация в округе стала спокойнее, сообщает гендиректор одной из строительных компаний.

Журналисты также пообщались с местными жителями, чей дом был разрушен прямым попаданием снаряда ВСУ. Долгое время белгородская семья прожила в пункте временного размещения, но Новый год они встретят уже в отстроенном заново доме.

Сюжет из Шебекино
Видео: Выпуск программы «Вести» на телеканале «Россия-1»
Повреждён частный дом: последствия обстрела села в Краснояружском районе
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