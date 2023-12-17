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Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Архивное фото: разбитое окно

Повреждён частный дом: последствия обстрела села в Краснояружском районе

17 декабря 2023, 15:32
Фото: 1MI
Архивное фото: разбитое окно

Стали известны подробности обстрела белгородского села на границе

По предварительной информации от губернатора, пострадавших среди мирных жителей нет.
Сюжет
Обстрел

В селе Теребрено в результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получил один частный дом, беседка, а также линии электро- и газоснабжения. Вячеслав Гладков сообщил, что аварийные службы работают на месте, а подомовой обход продолжат, когда станет светло на улице.

Напомним, ранее глава региона сообщил о стрелковом бое на окраине села Теребрено. На тот момент спецслужбы ждали согласования с министерством обороны РФ, чтобы начать восстановительные работы на повреждённых ЛЭП.

За прошлые сутки Белгородскую область обстреляли 58 раз. Под огонь попало шесть муниципалитетов, больше всего последствий было в Шебекинском горокруге — там ранило мужчину и погибли 12 коров.

На границе Белгородской области идёт стрелковый бой с ВСУ
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#Белгородская область#Происшествия#Частный дом#Краснояружский район#Жертвы#Обстрел#Повреждения#ВСУ#Ранения#Екатерина Никулина#Аварийные службы#Теребрено#Мирные жители#Стрелковый бой#Министерство обороны РФ
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