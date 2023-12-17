Повреждён частный дом: последствия обстрела села в Краснояружском районе

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
В селе Теребрено в результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получил один частный дом, беседка, а также линии электро- и газоснабжения. Вячеслав Гладков сообщил, что аварийные службы работают на месте, а подомовой обход продолжат, когда станет светло на улице.
Напомним, ранее глава региона сообщил о стрелковом бое на окраине села Теребрено. На тот момент спецслужбы ждали согласования с министерством обороны РФ, чтобы начать восстановительные работы на повреждённых ЛЭП.
За прошлые сутки Белгородскую область обстреляли 58 раз. Под огонь попало шесть муниципалитетов, больше всего последствий было в Шебекинском горокруге — там ранило мужчину и погибли 12 коров.