Повреждён частный дом: последствия обстрела села в Краснояружском районе

В селе Теребрено в результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получил один частный дом, беседка, а также линии электро- и газоснабжения. Вячеслав Гладков сообщил, что аварийные службы работают на месте, а подомовой обход продолжат, когда станет светло на улице.