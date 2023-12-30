Минобороны прокомментировало атаку ВСУ на Белгород

Posted Вчера, 21:16
Published Вчера, 21:16
Modified Вчера, 21:19
Updated Вчера, 21:19
Над Белгородской областью сбили 13 реактивных снарядов. Их уничтожила ПВО. Произошло это в районе 23:00.
«29 декабря около 23 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивных снарядов системы залпового огня», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Известно, что в результате взрывов над Белгородом и Белгородским районом погиб один человек, ещё один пострадал. Информация о последствиях уточняется.
Белгородцы сообщают, что обнаружили обломки сбитых снарядов в разных частях города. Помимо этого, от жителей поступают жалобы об отсутствии или слабом напоре воды.