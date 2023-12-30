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Published Вчера, 21:16

Modified Вчера, 21:19

Updated Вчера, 21:19

Над Белгородской областью сбили 13 снарядов

Минобороны прокомментировало атаку ВСУ на Белгород

29 декабря 2023, 21:16
Фото: 1MI

Над Белгородской областью сбили 13 снарядов

Белгородцы проснулись от грохота в 23:00. Подробности атаки сообщили в пресс-службе военного ведомства. Известно, что в результате взрывов есть один погибший и один пострадавший.
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Пво

Над Белгородской областью сбили 13 реактивных снарядов. Их уничтожила ПВО. Произошло это в районе 23:00.

«29 декабря около 23 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивных снарядов системы залпового огня», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Известно, что в результате взрывов над Белгородом и Белгородским районом погиб один человек, ещё один пострадал. Информация о последствиях уточняется.

Белгородцы сообщают, что обнаружили обломки сбитых снарядов в разных частях города. Помимо этого, от жителей поступают жалобы об отсутствии или слабом напоре воды.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пво#Снаряды#Инна Рогова#Белгород#Минобороны#Обстрел#СВО#Атака ВСУ#Обстрел ВСУ
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