Пропадала не только вода: в Белгороде были проблемы с газом после ночных взрывов

Posted Вчера, 22:44
Published Вчера, 22:44
Modified Вчера, 22:46
Updated Вчера, 22:46
В Белгороде после ночных взрывов появились незначительные повреждения газопровода в частном секторе. Проблему оперативно устранили — сейчас газ есть во всех домах, заверил градоначальник.
Специалисты Белоблводоканала тем временем нашли повреждённый участок водовода. Сейчас проходит переключение по резервной схеме. Вода вернётся в дома белгородцев по мере заполнения системы.
Тепловой контур повреждённых домов уже закрывают. Составлять акты повреждений начнут утром 30 декабря.
В результате ночных взрывов пострадали десять частных домов. Один из них частично разрушен. Повреждены два автомобиля.
Один человек погиб в результате прилёта снаряда в дом. Осколочные ранения получили 10-летний ребёнок, женщина и мужчина. У ещё одного мужчины — контузия.