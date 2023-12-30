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Posted Вчера, 22:44

Published Вчера, 22:44

Modified Вчера, 22:46

Updated Вчера, 22:46

Последствия атаки на Белгород

Пропадала не только вода: в Белгороде были проблемы с газом после ночных взрывов

29 декабря 2023, 22:44
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Последствия атаки на Белгород

Мэр Белгорода рассказал о последствиях ночной атаки

Были небольшие повреждения газопровода, однако проблему оперативно устранили. Что касается воды, то специалисты водоканала уже решают проблему. Помимо этого, на месте происшествия закрывают тепловой контур повреждённых домов, сообщил мэр Валентин Демидов.
Сюжет
Вода

В Белгороде после ночных взрывов появились незначительные повреждения газопровода в частном секторе. Проблему оперативно устранили — сейчас газ есть во всех домах, заверил градоначальник.

Специалисты Белоблводоканала тем временем нашли повреждённый участок водовода. Сейчас проходит переключение по резервной схеме. Вода вернётся в дома белгородцев по мере заполнения системы.

Тепловой контур повреждённых домов уже закрывают. Составлять акты повреждений начнут утром 30 декабря.

В результате ночных взрывов пострадали десять частных домов. Один из них частично разрушен. Повреждены два автомобиля.

Один человек погиб в результате прилёта снаряда в дом. Осколочные ранения получили 10-летний ребёнок, женщина и мужчина. У ещё одного мужчины — контузия.

Последствия атаки на БелгородПоследствия атаки на Белгород
Последствия атаки на БелгородПоследствия атаки на Белгород
Последствия атаки на БелгородПоследствия атаки на Белгород
Последствия атаки на БелгородПоследствия атаки на Белгород
Последствия атаки на БелгородПоследствия атаки на Белгород
Последствия атаки на БелгородПоследствия атаки на Белгород
Последствия атаки на Белгород
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Число пострадавших в результате ночной атаки на Белгород увеличилось
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