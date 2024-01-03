«Люди были в шоке»: Медики Белгорода поделились своими воспоминаниями о дне обстрела

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Своими воспоминаниями поделилась фельдшер станции скорой помощи Инна Козлова. Она рассказала, что 30 декабря была дома и готовилась к Новому году. Когда узнала о произошедшем, её охватил страх и ужас. Узнав о масштабе трагедии и количестве пострадавших, фельдшер поехала на работу.
Меня определили в военный госпиталь для сортировки пострадавших. Там я увидела несчастных людей, которые поступали с ужасными ранениями. А ещё были люди, которые искали своих родственников, детей, родителей. Они все были в ужасе. Я сдерживала свои эмоции, потому что профессия заставляет меня, прежде всего, помогать людям. Ранения были тяжёлые, в основном, минно-взрывные травмы.
Инна Козлова
Фельдшер также рассказала, что в работе очень помогли военные медики.
Они взяли на себя тяжёлых больных, оказали им неотложную помощь. После этого всех больных мы эвакуировали в городские больницы. Люди были в шоке. Помимо медицинской помощи, приходилось оказывать и психологическую.
Инна Козлова
Свою историю рассказал медбрат приёмного отделения горбольницы №2 Максим Тепляков. Во время обстрела города он был дома, прямо в эпицентре событий.
Поначалу я услышал очень много взрывов, но не придал этому значения. Когда я увидел столбы дыма, понял, что что-то происходит. Через минут 15 прибыли кареты скорой помощи и я отправился на помощь.
Максим Тепляков
Медбрат рассказал, что вместе с коллегой их довезли до приёмного отделения, где они начали оказывать активно помощь пострадавшим.
Благодаря слаженной работе сотрудников, всё происходило быстро. Вся необходимая помощь пострадавшим была оказана. Без лишней суеты. Спустя сутки понимаешь, что бояться нечего, когда такие люди работают рядом с тобой.
Максим Тепляков
А медсестра отделения травматологии ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» Елена Шпаковская узнала об обстреле города, когда ехала на работу.
Поступило много детей, один за другим, с огнестрельными ранениями. Благодаря слаженной работе среднего медперсонала, врачей, мы справились с поставленными задачами. Всех детей прооперировали. Нужная помощь была оказана.
Елена Шпаковская
Напомним, в результате обстрела Белгорода погибли 25 человек. Пятеро из них — дети.