«Люди были в шоке»: Медики Белгорода поделились своими воспоминаниями о дне обстрела

Своими воспоминаниями поделилась фельдшер станции скорой помощи Инна Козлова. Она рассказала, что 30 декабря была дома и готовилась к Новому году. Когда узнала о произошедшем, её охватил страх и ужас. Узнав о масштабе трагедии и количестве пострадавших, фельдшер поехала на работу.